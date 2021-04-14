快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造在地意象，以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體。圖／攝影師洪年宏提供
嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造在地意象，以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體。圖／攝影師洪年宏提供

嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多，過年後重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋吸睛，預定7月底完工，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造在地意象，以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體，攝影師洪年宏空拍圖像形容為「飛龍在天」，貼上臉書，網友大為讚賞。

縣府建設處說，民雄之森景觀跨橋橫跨串連嘉市與民雄鄉的主要幹道台一線，為進入嘉義地區主要交通動線入口。希望透過景觀跨橋與森林公園的整體規劃，串聯表演藝術中心、森林公園、未來行政區及航太中心，使景觀跨橋能夠成為結合藝術、休閒、行政、科技的在地生活路徑。

景觀跨橋及森林公園整體經費9100萬，預定7月底完工，景觀跨橋作為城市地標之一，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造民雄在地意象。並以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體。

景觀橋橋長總長約225公尺，淨高約5-5.4公尺，最大跨距約34公尺，是一座景觀曲線造型鋼結構橋，橋頂併設置遮陰棚架及花檯綠美化，具備人行道、自行車道功能，串聯台一線兩側之生態綠網，於森林公園側設置景觀平台，提供民眾橋上休憩空間。

在森林公園側，橋體環繞貓掌地景植栽，提供360度景觀視野，綠地及石砌牆面緩降與森林公園相連接，使景觀地景相互融合。

網友說，「很有創意造型，不對稱的美感，不知天橋實際功能，還是只是噱頭而已? 開車到這裡，會以為要撞進體育場了！不知造價多少？營造公司太厲害了，看起來像一條龍在哪邊太壯觀了，我們以為是腳踏車步道，還想說這樣安全嗎？ 」

森林公園 平埔族

延伸閱讀

中正大學攜手嘉義縣政府 成立銀髮服務據點

嘉義9公頃空地「建國二村」新都更案通過 公設先曝光

2個運動館路程僅5公里 嘉義市府與縣府回應了

見證光陰的故事 民雄「藥史之旅」重現台灣寄藥包文化

相關新聞

飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛

嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多，過年後重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋吸睛，預定7月底完工，橋體以平埔族菱格紋...

台南新化林場「莫內荷花」提前綻放 農塘滿水位有祕密

中興大學台南新化林場有座沖瀜池，今年乾旱嚴重，但蓄水仍然滿滿，在上游的荷花更提前約1個月綻放，在各水庫普遍飽受缺水之苦，...

持汽車駕照考機車5月3日須筆試 機車駕訓班考取有補助

交通部公路總局嘉義區監理所說，僅考領汽車駕照的民眾請注意！因考量汽、機車駕照筆試題庫迥異，5月3日起報考機車駕照須筆試，...

全中運雲林加場 明天草地音樂會

全中運17日在雲林縣登場，由於教育部停辦全國學生表演藝術類團體組競賽，縣府教育處將音樂與舞蹈帶入全中運，明天下午4點半起...

公寓大廈、透天厝電梯 雲林免稅

雲林縣不動產評價委員會審議通過公寓大廈電梯全面免加徵房屋稅，縣長張麗善說，單一門牌、裝有電梯的透天厝有65歲以上或身心障...

嘉市建國二村市地重劃獲准

嘉義市建國二村自從空軍眷戶搬遷後，成為空地已16年，市府8年前起以商業區辦理標售卻3度無人投標，去年都更案改成市地重劃開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。