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飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛
嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多，過年後重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋吸睛，預定7月底完工，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造在地意象，以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體，攝影師洪年宏空拍圖像形容為「飛龍在天」，貼上臉書，網友大為讚賞。
縣府建設處說，民雄之森景觀跨橋橫跨串連嘉市與民雄鄉的主要幹道台一線，為進入嘉義地區主要交通動線入口。希望透過景觀跨橋與森林公園的整體規劃，串聯表演藝術中心、森林公園、未來行政區及航太中心，使景觀跨橋能夠成為結合藝術、休閒、行政、科技的在地生活路徑。
景觀跨橋及森林公園整體經費9100萬，預定7月底完工，景觀跨橋作為城市地標之一，橋體以平埔族菱格紋圖騰轉化，縫合公路兩側地景，塑造民雄在地意象。並以民雄 (打貓)象徵元素，轉化為藝術圖案點綴橋體。
景觀橋橋長總長約225公尺，淨高約5-5.4公尺，最大跨距約34公尺，是一座景觀曲線造型鋼結構橋，橋頂併設置遮陰棚架及花檯綠美化，具備人行道、自行車道功能，串聯台一線兩側之生態綠網，於森林公園側設置景觀平台，提供民眾橋上休憩空間。
在森林公園側，橋體環繞貓掌地景植栽，提供360度景觀視野，綠地及石砌牆面緩降與森林公園相連接，使景觀地景相互融合。
網友說，「很有創意造型，不對稱的美感，不知天橋實際功能，還是只是噱頭而已? 開車到這裡，會以為要撞進體育場了！不知造價多少？營造公司太厲害了，看起來像一條龍在哪邊太壯觀了，我們以為是腳踏車步道，還想說這樣安全嗎？ 」
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