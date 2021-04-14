台南新化林場「莫內荷花」提前綻放 農塘滿水位有祕密

中興大學台南新化林場有座沖瀜池，今年乾旱嚴重，但蓄水仍然滿滿，在上游的荷花更提前約1個月綻放，在各水庫普遍飽受缺水之苦，沖瀜池不僅創造荷花美景，也讓螢火蟲生態不受影響，賞螢活動照常登場，場長吳佾鴻說，沖瀜池是水保局前身山地農牧局所開闢的農塘，水源不涸的因是在森林裡，數以萬計的樹木涵養地下水不斷湧出，池水終年不斷，也是下游虎頭埤滿庫的原因。

新化林場園區有90公頃，但四周是虎頭埤上游的保安林地，有數百公頃全台最大桃花心木造林區，4月是落葉期，最近才換上新葉，形成特殊的森林景象，尤其今年因久旱不雨，各地水庫水位不斷下降，滯洪池甚至六甲赤山龍湖巖埤水百年來罕見乾涸，但新化林場內的沖瀜池卻是蓄水滿滿，令遊客稱奇。

新化林場表示，沖瀜池是民國78年水保局前身山地農牧局與台南縣政府開闢的農塘，原是做為造林苗木灌溉之用，目前則是景觀池，有鴨子優遊其中，也是螢火蟲賞螢區，四周竹林裡則有螢光蕈，得力有沖瀜池的水氣，雖然太久沒有下雨，地表及空氣太乾燥，但透過自動噴水器補充濕度，生態未受到影響。

林場指出，圍繞沖瀜池生態豐富，上游的荷花每年在夏季盛開，今年因氣候因素，提前了一個多月就開花，有的已結出蓮蓬了，從高處往下看，遊客形容如莫內荷花池名畫美景，也成為知名打卡點之一，上方設有椅子讓遊客可坐著休息，靜靜欣賞荷花美景。