嘉市3垃圾處理點大工程求補助 王美惠找來環保署長

嘉義市運轉22年的垃圾焚化廠將辦大歲修，彌陀路的資源回收場、湖子內的環保用地要新建多個工程，3地點構成「綠能永續循環園區」須經費近10億，分別向環保署、資源回收管理基金會請補助，立委王美惠昨邀環保署長張子敬南下到焚化廠視察，市府環保局當場請求中央全額或提高補助。

張子敬指出，相關的建設環保署有先補助前置設計作業，後續補助經費有望超過2億元，也建議市府可參考其他縣市的優點，做整體規畫；他現場承諾環保署會全力支持「高速發酵廠工程」、「底渣再利用廠工程」，以及「清潔隊部內環保設施改善計劃」。

王美惠說，今年3月底她因國民黨杯葛議事而無法上台質詢嘉市垃圾處理議題，便邀署長到嘉義，強調嘉市很注重環保和綠能，盼中央和地方攜手處理問題；市長黃敏惠表示，嘉市地少人稠，先天限制下在廢棄物處理沒有太多籌碼跟其他縣市談，仍盼以最新技術與規畫，讓環保永續。

市府環保局指出，「嘉義市綠能永續循環園區」包括垃圾焚化廠、資源回收場、環保用地共3部分，垃圾焚化廠1998年營運至今22年，將延役至2024年，正辦理擴大歲修工程，未來也將興建全新綠能發電；彌陀路的資源回收場，提報「資源回收細分類廠工程補助案」希望中央支持，建最先進的也優化舊的。