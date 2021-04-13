挑產銷履歷農場結合國旅 農糧署先曝這5家
農委會農糧署推產銷履歷的農場，預計5月挑選20家當亮點，結合旅行社、飯店等業者推國旅遊程，今天率先公布5家，包括雲林斗南鎮農會及嘉義縣的余順豐花生觀光工廠、林韻茶園、宏展農場，還有南投集元果農場，未來都有相關旅遊路線。
農糧署長胡忠一指出，國內已有2456個產銷班或團體、1萬5683名農民有產銷履歷，面積有3萬8965公頃，創造營業額132億元，但若消費者不知道、餐飲業者不使用，讓前端生產滯銷也沒用，去年選出33家亮點茶莊，規畫22條國旅路線，由於疫情影響，相當受歡迎。
胡忠一說，今年改產銷履歷的食農教育路線，從2456個產銷班或團體，盤點100多家適合食農教育，預定5月中推出20個點、20條旅遊路線，今天先公布5家，結合旅遊業者、遊樂園、飯店、餐飲業者等；可樂旅遊業者指出，目前已規畫嘉義產銷履歷遊程，包括2日遊、1日遊。
農糧署今天舉行記者會，邀請林聰明沙鍋魚頭推出特製「聰明履歷鍋」，包括黑木耳、小白菜、龍膽石斑、豆腐、豆皮、豬肉片等，都用有生產履歷的食材；林聰明的執行長林佳慧說，連要採購生產履歷產品都好難，落實到店鋪還有一段距離，目前做限定預購，之後再成常態性，聰明履歷鍋成本多3分之1。
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