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雲林借書科技化！北港武德宮捐一卡通給全縣圖書館

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影

雲林縣閱讀全國評比名列前茅，北港鎮借閱率更獲全國第一，北港武德宮財神廟為鼓勵閱讀更上一層樓，今天捐贈1000張財神一卡通，不僅可作為全國通用的電子票證，更可在雲林各圖書館借書，武德宮主委林安樂得知目前圖書均無讀卡機，當場加碼允諾為全縣24處圖書館安裝讀卡機，讓雲林借書進入電子時代。

今天贈卡儀式在武德宮舉行，由副縣長謝淑亞和文觀處長陳璧君代表接受，謝淑亞感謝武德宮共同推動雲林閱讀走進科技化，有了電子借閱證，讓閱讀更生活化，如同財神爺送給所有人財富一樣，一生受用。

擁有財金碩士光環的林安樂也分享接手武德宮之前，自己如何下苦功閱覽群書，熟讀歷史宗教典籍的歷程，「知識就是力量」他說，閱讀是理財的重要知識管道，聽聞北港的圖書借閱率位居全國各鄉鎮之冠，身為北港人甚為欣悅，期待一卡通借書證能進一步帶動閱讀。

文觀處長陳璧君感謝武德宮以行動支持縣府推動「與神同行」雲林電子票證結合借閱證，她說，民眾想把自己手上的電子票證（一卡通、悠遊卡等）綁定借閱證，可帶著自己的電子票證至斗六文化觀光處圖書館服務台，將為大家做綁定服務。

陳璧群歡迎大家「與神同行」沉浸在書香中獲得知識的力量，還可獲神明的加持更平安好運，更讓整個雲林都成了你的圖書館。林安樂得知全縣24座圖書尚無讀卡機，光有一卡通財神借書證也行不通，因而加碼捐贈讀卡機，讓大家借閱暢行無阻。

北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮主委林安樂捐贈千張一卡通及讀卡機給雲林縣府，讓雲林圖書館借書走進電子化。記者蔡維斌／攝影

一卡通 圖書館 北港

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