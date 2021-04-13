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台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」？市府文化局明會勘

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南文史工作者在關廟「發現大量清代糖漏遺址」，市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影
台南文史工作者在關廟「發現大量清代糖漏遺址」，市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影

台南市議員鄭佳欣接獲關廟地區文史工作者徐世和反映，在關廟保東地區「發現大量清代糖漏遺址」，下午前往勘查，看到許多陶罐破片；徐表示，日前台灣藝術大學教授盧泰康來勘查，認為具保存價值。鄭佳欣表示，會聯絡文化局相關部門人員現場勘查；文化局長葉澤山表示，明天會派文資處聯繫鄭議員與相關人員會勘。

地方反映的遺址位於關廟歸仁交界處保東橋東側關廟埤頭里保順路旁，文史工作者表示，看到珍貴文化層因翻耕遭摧殘覺得惋惜，期待市府加速調查保護。

台南歸仁舊稱紅瓦厝，20多年前曾發現「十三窯遺址」，歸仁與關廟交界處有大量古代窯瓦；遺址因為土地私有，已被清除殆盡。

文史工作者指出，現在這處遺跡，學者考據可能在台灣的窯業發展史上扮演著重要地位，尤其「清代漢人在南部製糖產業供應鏈上，扮演承漏載具的重要一環」。

徐世和表示，歸仁窯文化遺址自20年前出土後已陸續消失，日前發現的清代專燒瓦漏窯的遺址，為在地文化保存上，更顯彌足珍貴，根據研判，可能是臺灣窯業燒製上僅存的清代最後一口可見的瓦漏窯，也更能證明本地在糖業發展史上，百年來一直扮演著重要的角色。

台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」？市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影
台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」？市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影

台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」？市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影
台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」？市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影

台南文史工作者徐世和在關廟「發現大量清代糖漏遺址」，市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影
台南文史工作者徐世和在關廟「發現大量清代糖漏遺址」，市府文化局明會勘。記者周宗禎／攝影

遺址 文史工作者 文化局

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