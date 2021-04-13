雲林傳統工藝跨域創新 引領Local Sence參展台灣文博會

雲林縣政府今年第9年參展台灣文創博覽會，本月21日到25日期間以「1621雲林亮睛晶─文博會雲林展區」在台北松山文創園區展出，副縣長謝淑亞說，此次展場以戎克船結合科技裝置，重現1621年顏思齊開台史蹟及歷史情境，並邀縣內藝師創作，期讓觀眾看見雲林文化藝術傳承及創新。

文化觀光處表示，台灣文創博覽會從2010年舉辦至今，雲林縣今年是第9年參加。謝淑亞、縣議員賴淑娞及周秀月等人，與文觀處長陳璧君及「真雲林閣掌中劇團」李京曄、「丁宗華藝術工坊」丁宗華、「秀惠拼布工房」周秀惠、「哲彥剪黏交趾研究室」許哲彥、「神山堂」陳明洲、「建影陶形陶藝工坊」郭建佑等6位藝師共同為雲林展區宣傳。

謝淑亞說，縣府去年開始著手研究調查，確認顏思齊開台地理及歷史定位，並舉行古笨港開發史與顏思齊論壇，分享中央研究院院士、考古學者、歷史學者及地方文史工作者，針對顏思齊史蹟、古笨港地區開發歷史等研究成果。

陳璧君指出，今年縣府啟動「開台四百年-雲林再造歷史現場計畫」，透過史蹟考察及舉辦紀念活動，定位台灣在大航海時代的歷史角色，今年適逢開台400周年，雲林展區把歷史結合科技，強化時代歷史情境，也邀沿海藝術家及真雲林閣掌中劇團，以布袋戲詮釋顏思齊歷史故事，發揚在地文化。