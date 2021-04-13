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公廁為環境舒適指標 台鐵請南市府示範清潔技巧

中央社 / 台南13日電

公廁是環境清潔的指標之一，台鐵今天請台南市政府環保局在善化車站向各站公廁管理人員及委外清潔人員示範清潔技巧及如何強化管理，讓公廁更清潔舒適。

環保局長謝世傑今天表示，台灣鐵路管理局希望台南市各車站公廁品質達到台南市公廁最高評鑑標準「特優級」，今天在善化車站舉辦「清掃學習」，請來環保局向各站公廁管理人員、委外清潔人員分享專業清潔知識、管理經驗與及示範清潔技巧。

清掃學習分為室內課程講解及示範兩部份，環保局人員先講解大、小便器構造，再依構造說明便器最易產生髒污、異味的區域，及公廁清潔常忽略的死角，包括洗手台下方、水龍頭、門框、窗溝及天花板角落等，更介紹清潔工具的特性、使用方法等。

環保局人員同時示範如何清潔公廁，洗馬桶先以海綿將馬桶底部的水汲出，所有汲出的水先放在水桶裡，再手持菜瓜布仔細洗刷，最後以毛巾擦拭。清潔人員說，不汲水卻只用刷子刷是不乾淨的，要完全潔淨就必須如此仔細。

環保局人員表示，公廁潔淨與否反映出機關甚至城市的文化，日本、歐美國家的廁所，就是最好的例子。

台南市長黃偉哲則說，公廁代表城市形象，也是公民水準的體現，台南市列管5691座公廁，環保局除派員巡查公廁環境，也不定期辦理清掃學習活動，期許公廁「不髒、不濕、不臭」，也希望民眾使用公廁時珍惜愛護。

黃偉哲

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