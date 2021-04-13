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醫療典範獎得主徐超群 3度當選嘉義縣醫師公會理事長

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣醫師公會上午舉行第24屆理事長改選，新任理事長由太保市執業診所的醫療典範獎得主徐超群醫師（左二）當選。圖／徐超群提供
嘉義縣醫師公會上午舉行第24屆理事長改選，新任理事長由太保市執業診所的醫療典範獎得主徐超群醫師（左二）當選。圖／徐超群提供

嘉義縣醫師公會上午舉行第24屆理事長改選，新任理事長由太保市執業診所的醫療典範獎得主徐超群醫師當選，徐曾任2屆理事長，這次3度接掌醫師公會，他為服務醫療資源缺乏的偏鄉，下鄉巡迴看診不中斷，他說「患者怕到醫院診所看病，更需要主動下鄉看診照護」。

徐超群台大醫學院畢業，美國約翰霍普金斯大學醫療政策與管理研究所碩士，在太保市執業超過20年，眾望所歸當選，從卸任理事長嘉義長庚榮譽副院長吳正雄手上接下印信。

徐超群長期致力偏鄉醫療政策，不時在報章雜誌上為偏鄉民眾的醫療權益提出建言，並和健保署共同規畫醫療資源不足地區的巡迴計畫，給予新開業保障，積極鼓勵醫師到偏鄉執業，平衡醫療的城鄉差距。

近年又推動偏鄉產婦生產補助計畫，保障偏鄉產婦醫療權益。徐超群對偏鄉醫療的付出，106年獲頒台灣醫療典範獎。他說，嘉縣是全國老人人口比例最高的農業縣，老化加上偏鄉醫療資源不足，是醫療政策上一大考驗。

他強調，上任除推動公會會務，將著力照顧偏鄉民眾醫療需要的政策，包含長期照護、居家醫療、居家安寧、遠距醫療等，期望提供嘉縣民優質的醫療服務。

面對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心開放中央及地方政府防疫人員，以及高接觸風險工作者等二、三類實施對象，接種ＡＺ疫苗，徐超群呼籲基層醫療診所醫事人員等符合資格者踴躍接種，期集體免疫，早日擺脫疫情。

嘉義縣醫師公會上午舉行第24屆理事長改選，新任理事長由太保市執業診所的醫療典範獎得主徐超群醫師（前右四）當選。圖／徐超群提供
嘉義縣醫師公會上午舉行第24屆理事長改選，新任理事長由太保市執業診所的醫療典範獎得主徐超群醫師（前右四）當選。圖／徐超群提供

偏鄉 醫師

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