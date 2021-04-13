用果乾外交！黃偉哲親挑「台南之光驚喜包」送蕭美琴

美國前國務卿龐培歐昨天在推特分享駐美代表蕭美琴所送的台南鳳梨乾，台南市長黃偉哲立即回應龐培歐的貼文，邀他到台南一遊，親身品嘗台南水果的滋味。黃偉哲今天也親自前往官田區果乾公司，替蕭美琴挑選各式果乾要寄給她，希望這批「台南之光驚喜包」能為第一線奮鬥的蕭美琴及外交人員加油。

黃偉哲表示，感謝蕭美琴人在美國也不忘協助台南水果打開國際知名度，更希望這批「應援驚喜包」能提供更多來自台南溫暖的支援，並讓第一線外交人員品嘗到家鄉甜蜜的滋味。

昨天龐培歐分享一邊下西洋棋，一邊吃來自台南鳳梨乾的照片，引起熱議。黃偉哲昨深夜也在臉書羅列台南各家廠商、農會所產的果乾，乘勝追擊大力行銷台南所產的各式果乾。

黃偉哲說，今天他到果乾公司為蕭美琴挑選芭樂乾、番茄乾、芒果乾、柚子乾，以及蔬菜水果脆片如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等，不放過任何一種口味，全數裝箱，要將這些台南農作物做成的美味點心，寄給「台南的女兒」蕭美琴。

黃偉哲此次也為龐培歐準備一盒包含不同口味的果乾，並親筆邀請龐培歐來台南一遊，品嚐台南道地美食，黃說，如果有機會的話，一定會竭力接待前國務卿，「讓共享自由、民主價值的台灣與美國關係更好」。