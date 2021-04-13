推廣養殖漁業自動化 南市推漁業機具補助

為提高生產效率，降低養殖成本，台南市政府推動「漁業機具推廣」計畫，補助漁民購置文蛤電動篩選機、水車、抽水機及投餌機等設備，引領養殖漁業朝向機械自動化發展，預計6月受理，籲請符合資格養殖戶把握權益。

台南市府農業局說，全市養殖戶數約7800戶，養殖面積近1萬5千公頃，居全國之冠，這次市府提供216萬元，推出上述「漁業機具推廣」計畫，補助對象為領有陸上魚塭養殖漁業登記證或漁業權的養殖漁民，前2年未申請漁民優先補助。

其中，購置文蛤電動篩選機補助1/3經費，每人最高補助5萬元；購置抽水機設備補助1/3經費，每人最高補助1萬元，該項計畫受理申請時間以轄區兩漁會公告時程為主（預計110年6月15日至110年7月15日），請符合補助條件養殖漁民，向受理窗口南縣區漁會(06)7220391轉29或南市區漁會(06)3910609提出申請。