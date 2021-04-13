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推廣養殖漁業自動化 南市推漁業機具補助

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
推廣養殖漁業機械自動化，南市推漁業機具補助。圖／台南市政府農業局提供
推廣養殖漁業機械自動化，南市推漁業機具補助。圖／台南市政府農業局提供

為提高生產效率，降低養殖成本，台南市政府推動「漁業機具推廣」計畫，補助漁民購置文蛤電動篩選機、水車、抽水機及投餌機等設備，引領養殖漁業朝向機械自動化發展，預計6月受理，籲請符合資格養殖戶把握權益。

台南市府農業局說，全市養殖戶數約7800戶，養殖面積近1萬5千公頃，居全國之冠，這次市府提供216萬元，推出上述「漁業機具推廣」計畫，補助對象為領有陸上魚塭養殖漁業登記證或漁業權的養殖漁民，前2年未申請漁民優先補助。

其中，購置文蛤電動篩選機補助1/3經費，每人最高補助5萬元；購置抽水機設備補助1/3經費，每人最高補助1萬元，該項計畫受理申請時間以轄區兩漁會公告時程為主（預計110年6月15日至110年7月15日），請符合補助條件養殖漁民，向受理窗口南縣區漁會(06)7220391轉29或南市區漁會(06)3910609提出申請。

產銷班班長李保順分享使用文蛤電動篩選機設施經驗，他指出，經營環境條件改變，年輕人從事養殖意願低，造成人力資源斷層，電動篩選機運用於文蛤收成時，自動篩選出符合販運商指定規格，減輕作業人事成本，提升市場競爭力，達到省時、省力、賺荷包等三大好處。

推廣養殖漁業機械自動化，南市推漁業機具補助。圖／台南市政府農業局提供
推廣養殖漁業機械自動化，南市推漁業機具補助。圖／台南市政府農業局提供

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