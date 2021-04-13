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DK鞋廠分享經驗 雲林青創團盼複製成功
新北市雲林同鄉會青年創業團日前至DK高博士總部進行企業參訪，創辦人高銘村董事長分享創業經驗，青年創業團輔導團長李宇翔說，DK鞋廠是鞋業的典範，更是「台灣之光」，參訪盼能傳承雲林籍企業家的「成功經驗」，達到成功複製成功，帶動青年的發展。
雲林青創團前年8月成立，團員平均年齡30歲，團員來自各行各業，且都是雲林的第2、3、4代，青創團成立後不僅參與各式公益活動，也返回雲林展開尋根之旅，這次更參訪DK鞋廠，學習企業家的成功經驗。
李宇翔說，董事長高銘村出生雲林莿桐，赤手空拳北上從基層銷售店員做起，以發明獨家專利「DK呼吸空氣鞋」在市場中創下佳績，還取得美國、德國、日本及中國等多國專利，甚至獲得日內瓦及美國匹茲堡發明金牌獎。
高銘村說，DK呼吸空氣鞋是「空氣力學幫浦」的原理，能讓消費者穿鞋行走時，因助推、減壓感到輕鬆愉悅，同時因空氣在鞋內循環、透氣不悶，也避免細菌與黴菌殘留於鞋中，達到舒適好穿的效用。
青創團長廖子瑩表示，董事長高銘村提到創造品牌的價值與定位共3大要點，分別為品牌定位、商品定位及創新發想，對於要創業的青年是重要的經驗，未來一定會有幫助。
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