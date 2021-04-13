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嘉義9公頃空地「建國二村」新都更案通過 公設先曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由北往南的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由北往南的空拍。圖／嘉義市政府提供

面積高達9.29公頃的嘉義市建國二村，空軍眷戶搬遷後變成空地至今16年，市府8年前起以商業區辦標售卻3度無廠商投標，去年決定改成「市地重劃」開發方式，由市府建造停車場、公園等公共設施，再分6個單元標售，今天內政部審議通過都更案，最快後年上網標售。

建國二村面積大又位於嘉義市區，辦過台灣燈會、跨年晚會，現作為停車場，市府盼此次開發能吸引業者投資，成為新興商業區，打造嘉市成「台灣西部走廊的消費新都心」。

市府都發處解釋，建國二村預計有的公設，包括志航街旁設1個公園、新生路與啟明路之間建廣場兼停車場，復國幼兒園的靠近民國路空地會是文教區，預計納入園區，幼兒園靠近新生路空地則設停車場，整體公設比例45%到50%。

據了解，建國二村的眷戶2005年搬至經國新城，原土地騰空，嘉義市府獲國防部同意代管，欲發展消費、休閒觀光，但2013年土地從住宅區變更商業區後，以「都市更新附款式」標售方式，首次分為2塊標售，第2、3次分3塊標售，都無人有意投標。

都發處認為，先前開發限制要求業者負擔公設，風險高且街廓面積與金額過大，利潤也不明確，都令人卻步，重新檢討後，改「市地重劃」開發方式，公設由市府施作，業者仍要負擔但風險降低；去年7月8日嘉市都委會審議通過、8月10日將都更案函報內政部，經過內政部都委會專案小組3次討論，今天終於通過。

都發處指出，會先交開發草案給內政部土地徵收委員會，獲核定後辦理工程的設計施工，施工完再配地，預定今年能發包，由於公設相對容易，也有現成道路，預估明年底前完工，最快後年會把建國二村分6個單元標售。

嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，辦過台灣燈會、跨年晚會，現作為停車場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，辦過台灣燈會、跨年晚會，現作為停車場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由南往北的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由南往北的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由東往西的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村面積高達9.29公頃，此為由東往西的空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府去年決定將建國二村改成「市地重劃」開發方式，其中公設包括公園、停車場等。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府去年決定將建國二村改成「市地重劃」開發方式，其中公設包括公園、停車場等。圖／嘉義市政府提供

內政部 停車場 嘉義

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