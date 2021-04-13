大冠鷲遭虐剪嘴喙腳爪鮮血淋漓 送醫至少休養1年

台南市昨天發現一隻遭人虐待的台灣保育鳥類-大冠鷲，這隻鳥兒賴以獵捕的嘴喙及雙腳腳爪全被利刃剪掉，鮮血淋漓，已被送往台南市野鳥學會照護，預定最快要1年才有可能恢復。

台南市野鳥學會人員今天告訴中央社記者，這隻大冠鷲是台南市民昨天下午5時許拾獲的，被送到義診醫院救治，大冠鷲嘴喙及雙腳腳爪全被利刃剪掉，傷口平整，鮮血淋漓，血流不止。

拾獲民眾說，他只是受託代為轉送，中間不止轉一手，已無法聯繫最初拾獲的當事人。

鳥會人員表示，經過醫院緊急止血及醫療，目前這隻大冠鷲已轉送到鳥會救傷中心照護，至於未來要再轉送何處或由鳥會照護到康復野放，有待討論。但鳥會評估，這隻大冠鷲若欲完全康復，最快也要1年的時間。

台南市政府農業局則說，已展開調查，要找出傷害大冠鷲的人，再依法處理。

大冠鷲是台灣保育鳥類，屬於留鳥；大冠鷲的分布範圍很廣，東亞、南亞、東南亞都有發現，從喜馬拉雅山到印度、斯里蘭卡、中國南方、台灣、中南半島、菲律賓、印尼等，多築巢在森林近水邊的樹冠，鳥巢以樹枝條構成，1巢只生1個蛋。

大冠鷲高約55公分至75公分，體型高大，成鳥背面和後頸為黑褐色，胸部、腹部和翼下為淡褐色，胸腹有白色斑點，停棲時可見明顯冠羽，在高空時展翼保持淺Ｖ字型翱翔，尾巴和翼下後緣為黑色及有一條白色橫帶。

大冠鷲主要以蛇等爬蟲類為食，多在森林中獵捕，另也捕食蜥蜴、蛙類、小型鳥、松鼠、飛鼠、鼠類、昆蟲等。