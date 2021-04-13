無人機飛手委外機制 台南消防救災展高效

台南市消防局將無人機飛手委外，昨日仁德區保安路工廠火警，透過委外廠商飛手以無人機空拍，觀察現場火點及火勢延燒方向，協助指揮官做決策判斷，更有效率地撲滅火勢。

保安路這起工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一時間利用無人機進行空勘，同時通報指揮中心派遣委外廠商飛手支援。

消防局無人機委外廠商台灣希望創新公司獲報後，出動無人機飛手趕往現場接手，飛手同仁亦能更專心投入救災，委外廠商飛手利用無人機空拍，觀察現場火點及火勢延燒方向，協助指揮官做決策判斷，更有效率地撲滅火勢。

台南市政府消防局長李明峯表示，去年成立無人機隊在災害現場執行無人機任務協助救災，將科技救災付諸實行；然而全國全面推動無人機考照及無人機隊成軍機制中，均面臨幾個問題，包括救災人員忙於救災工作，人力不足無法及時操作升空；協勤義消平時均有工作，無法立即前往協助。

消防局透過警義消飛手機制外，現正多一項無人機飛手委外機制，如此三項聯手機制讓救災運用上更加靈活。無人機委外有幾項優點，首先依轄區遠近，在30到60分鐘內抵達升空，可快速協助現場災情回傳。

無人機隊飛手、委外廠商與義消協勤等機制並行，讓空勘或協尋任務執行更加完善，現場消防人員得以更全力協助災害搶救工作，同時節省無人機購置預算編列，讓預算編列更加彈性。

消防局災害搶救科長邱淵明表示，委外廠商台灣希望創新股份有限公司由總經理黃麗如與成大航太博士李志清教授所帶領的團隊，其中，應用於消防救災領域，除了利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，災情即時傳輸，可提供火勢大小、延燒方向、受困者位置的情資給指揮官做人車派遣及戰術運用參考，也可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。

另外更具備多種酬載功能無人機能量，包括利用線控供電繫留機，可長時間進行火警空勘，提供現場火勢影像，無須受限於電池飛行時間而減少其執勤效率。可利用測繪3D建模的專業，協助將長時間救災災害現場測繪成影像，供現場指揮官作為更精準決策依據。

台南市長黃偉哲表示，推動智慧城市無人機是重要環節，藉由與台灣希望創新的委外合作，拓展並精進無人機協助科技救災領域，不僅可提升整體救災效能，更重要的是在火場應用中，提升第一線執勤人員安全，將無人機應用發揮最大效能。