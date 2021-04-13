影 ／台南之光！ASC認證7家台灣鯛養殖戶都在台南

台南水產養殖再現亮點！全台通過國際ASC認證的7家台灣鯛養殖戶都在台南，市長黃偉哲上午前往學甲視察台灣鯛養殖場，了解漁民友善環境養殖管理模式，養殖戶也呼籲市府、中央增加補助認證費用及協助拓展市場通路。

國際水產養殖管理委員會ASC認證，屬養殖水產品驗證標章中最高門檻且最新認證基準，目前全球通過這項認證吳郭魚（台灣鯛）養殖戶僅30戶，台灣有7戶，都位在台南，認證面積達65公頃，年產量約2000公噸。

黃偉哲上午聽取南瀛養殖生產協會榮譽理事長蔡阿玉簡報後表示，很高興見證全台最優質台灣鯛養殖，台南共有7個養殖場獲得國際最高等級認證，包括認證環境友善及不使用抗生素等藥物，傑出養殖表現在國際上大放光彩，市府未來將輔導更多業者通過認證，並與中央合作建立規範以施行在所有的養殖場，相信國人、國際會更肯定接受台灣鯛，進而把銷路打得更開。

農業局指出，台灣鯛是台南養殖漁業的代表魚種之一，養殖區域主要分布於學甲、麻豆、下營、六甲及官田，養殖面積約1200公頃，產量約2萬8000公噸，占全台總產量40%以上，產值達12億元，養殖面積、產量及產值皆為全國第一，全年皆有生產，一半外銷出口以美國、中東、澳洲及加拿大為主，深受各國市場肯定。

農業局與說，過去ASC認證的台灣鯛產品主要外銷到歐洲、日本市場，去年起因疫情受影響，今年則與國內大型通路商洽談合作，將會提高ASC認證台灣鯛契作數量，強化國內市場購買率。