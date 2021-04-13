快訊

評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

不畏疫情大火阿里山花季增加近5萬人 1蘭5櫻接棒開

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供

嘉義阿里山國家森林遊樂區櫻花季10日落幕， 嘉義林區管理處統計，今年花季遊客16萬619人，較去年11萬828人，成長4萬9791人，顯見花季魅力不受疫情及阿里山山林大火影響；生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，花季結束，接棒盛開有普賢象櫻、一葉櫻、關山櫻、高砂櫻及大島櫻，還有一葉蘭，美麗動人。

蘇家弘說，阿里山櫻花季主角染井吉野櫻謝幕後，緊接著有大島櫻，重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻等登場，園區內海芋、雛菊、垂絲海棠、台灣一葉蘭也加入盛開行列。

一葉蘭自然保留區綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛，觀賞最佳地點在阿里山管制站坡面，以及沼平公園阿里山生態館前山坡，花期約20天至1個月。

台灣一葉蘭是國際享有盛名野生蘭花，常出現山區盛行雲霧檜木林或常綠闊葉樹林，著生於林緣或林外峭壁岩石表面，並有蘚苔植物相伴，一葉蘭不易栽培，極受園藝愛好者歡迎，又有廣大外銷市場，過去被盜採嚴重，生存受威脅 ，為保存野外族群及基因，農委會於民國81年3月12日公告為「台灣一葉蘭自然保留區」，在眠月石猴一帶規畫一葉蘭展示區。

阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區一葉蘭綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛。圖／蘇家弘提供

阿里山 櫻花季 嘉義

延伸閱讀

影／阿里山野火燒不盡！隙頂再傳火燒山 明早才能滅

上山賞花！ 合歡山玉山「杜鵑大爆發」 粉白花朵襯山頭好美

阿里山遊樂區爭領域 帝雉打不過藍腹鷴落跑

阿里山大島櫻盛開好美味 猴群凍末條爬上樹大快朵頤

相關新聞

影 ／台南之光！ASC認證7家台灣鯛養殖戶都在台南

台南水產養殖再現亮點！全台通過國際ASC認證的7家台灣鯛養殖戶都在台南，市長黃偉哲上午前往學甲視察台灣鯛養殖場，了解漁民...

不畏疫情大火阿里山花季增加近5萬人 1蘭5櫻接棒開

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季10日落幕， 嘉義林區管理處統計，今年花季遊客16萬619人，較去年11萬828人，成長...

廟會遶境鞭炮傷人噪音頻傳 嘉縣古蹟配天宮公告減量

嘉義縣政府鑑於廟會遶境鞭炮煙火，製造噪音、傷人意外頻傳，本次臨時會提案修改自治條例，施放列管時間提早1小時，晚間10時後...

嘉義2運動館僅距5公里 網友：太近了

嘉義市政府獲前瞻計畫核定補助2億元，將於自強街、大富路興建「西區全民運動館」，嘉義縣府同樣也獲補助1億元，預計在水上鄉圖...

草嶺石壁道路動工 149甲線年中通車

雲林縣古坑鄉草嶺的石壁道路，連接石壁風景區及聚落交通，且到草嶺賞花旅遊的人潮增加，但道路老舊，縣府獲中央前瞻計畫補助60...

台南公幼生入園 首度公開抽籤

台南市公立幼兒園名額難求，家長為讓子女入公幼常需擠破頭。市長黃偉哲先前公布5年公幼增班計畫，110學年度持續增加21班5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。