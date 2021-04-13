不畏疫情大火阿里山花季增加近5萬人 1蘭5櫻接棒開
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季10日落幕， 嘉義林區管理處統計，今年花季遊客16萬619人，較去年11萬828人，成長4萬9791人，顯見花季魅力不受疫情及阿里山山林大火影響；生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，花季結束，接棒盛開有普賢象櫻、一葉櫻、關山櫻、高砂櫻及大島櫻，還有一葉蘭，美麗動人。
蘇家弘說，阿里山櫻花季主角染井吉野櫻謝幕後，緊接著有大島櫻，重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻等登場，園區內海芋、雛菊、垂絲海棠、台灣一葉蘭也加入盛開行列。
一葉蘭自然保留區綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至深紫，成群附生布滿苔蘚潮濕樹幹或岩壁吸睛，觀賞最佳地點在阿里山管制站坡面，以及沼平公園阿里山生態館前山坡，花期約20天至1個月。
台灣一葉蘭是國際享有盛名野生蘭花，常出現山區盛行雲霧檜木林或常綠闊葉樹林，著生於林緣或林外峭壁岩石表面，並有蘚苔植物相伴，一葉蘭不易栽培，極受園藝愛好者歡迎，又有廣大外銷市場，過去被盜採嚴重，生存受威脅 ，為保存野外族群及基因，農委會於民國81年3月12日公告為「台灣一葉蘭自然保留區」，在眠月石猴一帶規畫一葉蘭展示區。
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