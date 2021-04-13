水情嚴峻 黃偉哲：台南水庫用水可撐到7月底

水情嚴峻，新形成颱風可能也不進門，無法帶來降雨，台南市長黃偉哲今天表示，台南還不是最嚴重的，若是有效節約用水，台南水庫用水可撐到7月底，甚至8月初。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，颱風是低氣壓，東北季風隨著暖濕空氣和冷空氣交會，才會形成鋒面，但因颱風阻礙鋒面南下是蠻可惜的。

他表示，需要水又沒有水，開源有問題就要節流，以目前來說，台南情形還不是最嚴重的，德基水庫只剩下4.8%庫容量，中部已供五停二，台南在水情未如此嚴峻前，應該要節流，民眾自我節制，政府也要有外控機制，莫出現浪費缺口。

黃偉哲說，若是有效節約用水，台南水庫用水可撐到7月底，甚至8月初，應該是沒問題的，但大家還是要節水，才能延長水庫用水。

台灣自來水公司配合台南鐵路地下化工程於東區生產路平交道管線施工，周邊部分區域今天上午9時至15日上午5時停水44小時，共2萬3203戶受影響。

水利署南區水資源局今天上午最新水情資訊顯示，全台最大水庫的曾文水庫，有效蓄水量5909萬公噸，蓄水率11.6%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3170萬公噸，蓄水率40.34%；南化水庫有效蓄水量2678萬公噸，蓄水率29.44%。