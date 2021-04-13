廟會遶境鞭炮傷人噪音頻傳 嘉縣古蹟配天宮公告減量

嘉義縣政府鑑於廟會遶境鞭炮煙火，製造噪音、傷人意外頻傳，本次臨時會提案修改自治條例，施放列管時間提早1小時，晚間10時後不得施放，法案未三讀，碰上媽祖進香期；供奉媽祖的嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，率先公告鞭炮減量；消防局主動到各大宮廟，宣導燃放鞭炮煙火減量。

去年台南白河廟會遶境驚傳燒死女童意外；台北市艋舺青山宮遶境活動，整夜鞭炮聲不斷；嘉義縣水上鄉也有神壇用拖板車燃放煙火爆竹，製造噪音空汙及滿地炮屑髒亂；主祀北極玄天上帝的梅山鄉玉虛宮，10日下午又發生56歲洪姓男香客不慎遭鞭炮灼傷事件，傷勢嚴重有生命危險。

為兼顧民俗環保，消防局臨時會提案修正「嘉縣爆竹煙火施放制自治條例」，將不得施放爆竹煙火時間，由現行每天上午6點前、下午11點後，修正為6點前，下午10點後不得施放，另將飛行類、升空類煙火納入列管，但年節或特殊節慶經縣府公告日期不受限制。

配天宮配合公告媽祖聖誕遶境注意事項：為配合環保，避免延遲遶境隊伍行進，請施放鞭炮信眾，每頂神轎以施放1次為限，並請注意控制數量，以免造成工作人員危險。勿要求將軍會千里眼順風耳將軍走炮網，造成工作人員受傷，嚴重影響遶境隊伍行進。配天宮祈安遶境活動暨聖誕祝壽大典，定國曆5月3、4日（農曆3月22日、23日)舉行。

網傳：「請宣導各宮廟及進香陣頭在晚上10點後，不要再放爆竹煙火了，且能儘量滅少爆竹施放量，如此可環保又安全，更何況隔天很多人還要上課及上班，我想媽祖是慈悲的，應也不想看到民眾每年都因此而困擾，更何況最近常看到廟會因爆竹而造成意外，祝平安如意！」