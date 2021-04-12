通往美麗的草嶺石壁公路動工 將來上山賞花休閒更便利

雲林縣古坑鄉草嶺石壁公路改善工程今天動工，該工程是以前瞻計畫獲中央補助6030萬元，針對石壁公路進行整體改善，改善路段約11公里，預計111年2月完工，縣府強調該公路位於南投、嘉義、雲林3縣交界，完工後將將對草嶺觀光和住民進出交通助益良多。

雲林縣長張麗善表示，去年雲林觀光人次首度突破千萬，縣府對草嶺的五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘等景點的周邊路況全面改善，感謝營建署補助，協助改善石壁道路鋪面，在中央與地方通力合作下，將提供更舒適的旅運服務，帶動草嶺觀光。

今天動土典禮由縣長張麗善主持，營建署中區工程處長何志浩及地方各級民代出席，上香祈求施工順利。何志浩指出，前瞻計畫在古坑共11件工程，總經費近2億5000萬，石壁道路改善是其中之一，草嶺腹地大但交通不便，中央也會全力配合共同打造草嶺成為台灣的瑞士。