通往美麗的草嶺石壁公路動工 將來上山賞花休閒更便利

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
草嶺石壁道路昨天動工，完工後可帶動石壁一帶觀光發展。圖／雲林縣府提供
草嶺石壁道路昨天動工，完工後可帶動石壁一帶觀光發展。圖／雲林縣府提供

雲林縣古坑鄉草嶺石壁公路改善工程今天動工，該工程是以前瞻計畫獲中央補助6030萬元，針對石壁公路進行整體改善，改善路段約11公里，預計111年2月完工，縣府強調該公路位於南投、嘉義、雲林3縣交界，完工後將將對草嶺觀光和住民進出交通助益良多。

雲林縣長張麗善表示，去年雲林觀光人次首度突破千萬，縣府對草嶺的五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘等景點的周邊路況全面改善，感謝營建署補助，協助改善石壁道路鋪面，在中央與地方通力合作下，將提供更舒適的旅運服務，帶動草嶺觀光。

今天動土典禮由縣長張麗善主持，營建署中區工程處長何志浩及地方各級民代出席，上香祈求施工順利。何志浩指出，前瞻計畫在古坑共11件工程，總經費近2億5000萬，石壁道路改善是其中之一，草嶺腹地大但交通不便，中央也會全力配合共同打造草嶺成為台灣的瑞士。

隨後，由縣府工務處長汪令堯引領大家了解施工中的149甲線道路修復進度。張麗善說，921震災後，重創草嶺觀光，地方民眾一直期盼重振觀光產業，所以她提出恢復草嶺風華三部曲，首部曲已於108年解除149乙線禁行甲類大客車的禁令。二部曲為149甲線修復工程，今年中可恢復全線通車。三部曲爭取跨清水溪鋼橋，經費約需9億多元，因該路段是921災區，雖然921重建基金已收回，但錢仍在國庫，希望中央體恤地方財政，能全額補助新建經費，給受災戶安全回家的路。

草嶺石壁道路昨天動工，完工後可帶動石壁一帶觀光發展。圖／雲林縣府提供
草嶺石壁道路昨天動工，完工後可帶動石壁一帶觀光發展。圖／雲林縣府提供
中斷多年的雲149甲線道路，積極趕工修建，預定今年中完工，可恢更小型車通車。圖／雲林縣府提供
中斷多年的雲149甲線道路，積極趕工修建，預定今年中完工，可恢更小型車通車。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善視察趕工中的雲149甲線道路修建工程，預定今年中完工，可恢更小型車通車。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善視察趕工中的雲149甲線道路修建工程，預定今年中完工，可恢更小型車通車。圖／雲林縣府提供

草嶺 張麗善

延伸閱讀

認養貓狗先想好這5個問題 認養了雲林縣府就送嫁妝

黨主席前哨戰？朱立倫、韓國瑜南北互別苗頭

張麗善雙膝跪地施救香客 秘書轉述：救人第一其他不重要

全中運／北港朝天宮加持 聖火隊明起雲林開跑

相關新聞

不必攔車罰單照開！聲音照相機上路 以聲追車首批開罰

深夜汽機車噪音擾人清夢，環保署今年起祭出汽機車噪音罰則，同時引進科技的移動式聲音照相機，以聲追車，噪音分貝和車體全都錄，...

台南市南區多了這條東西向大馬路 疏解台17線等塞車

台南市爭取營建署補助「生活圈道路交通系統建設計畫」，拓寬南區東西向的明興路619巷，將原本4~6公尺寬的道路拓寛為15公...

「百年不曾見底」名刹赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

知名佛教勝地台南「赤山龍湖巖」周遭湖泊是一大特色；不料廣達近10公頃的湖泊最近竟然見底，只剩下一點點水即將乾涸。湖裡面的...

朱立倫隨香巧遇黃敏惠 黃市長：首次隨香祈天早降甘霖

前新北市長朱立倫從彰化隨香跨過濁水溪到雲林，今天進人終點新港奉天宮，在雲林元長鄉巧遇嘉義市長黃敏惠，但兩人只寒喧合照並沒...

2個運動館路程僅5公里 嘉義市府與縣府回應了

嘉義市政府計畫在自強街、大富路興建西區國民運動中心，爭取後改以「西區全民運動館」 獲中央前瞻計畫核定補助2億元，同一時間...

認養貓狗先想好這5個問題 認養了雲林縣府就送嫁妝

雲林縣動植物防疫所今天在古坑鄉綠色隧道辦理流浪犬貓認養人回娘家，分享認養心情點滴，縣長張麗善感謝認養人以實際行動關愛浪犬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。