台南區長大搬風 這次37區調動13區 4月14上任

台南市民政體系首長大調動，全市37區區長將調動13區，加上高階官員共計調動22人，民政局長姜淋煌表示，主要是因為永康區及局內有調動，市長黃偉哲希望表現好的區長有多歷練的機會，才會進行全市大調動。

台南今年元月及三月各有一批區長調動，元月是以縣市合併以來都沒有調動的區長為主，三月則是區公所內的主秘升任區長，都是個位數。姜淋煌說，這次調動的規模比較大，因為許多區長資歷都很深，熟悉業務，都在市境內遷調，影響不大。

他表示，永康區長張睿民升勞工局副局長，而永康是大區，帶動後續的一連串調動，希望讓原來在小區表現好的區長，有機會到大區歷練。

2名副局長、公所13名區長及1位主秘調整情形為：勞工局副局長吳明熙調民政局副局長、永康區長張睿民升勞工局副局長、麻豆區長孔慶瑤調文化局秘書室主任、鹽水區長姜家彬調任府秘書。

區長調動名單：新營區長翁振祥(原後壁區長)、麻豆區長柳世雄(原歸仁區長)、學甲區長張明寶(原北門區長)、鹽水區長陳文琪(原民政局區里行政科科長)、後壁區長黃炳元(原秘書處機要科科長)、官田區長陳仁偉(原安南區公所主任秘書)、北門區長吳朝立(原南區公所主任秘書)、永康區長陳勝楠(原東區區長)、東區區長顏能通(原官田區長)、歸仁區長魏文貴(原新營區長)、左鎮區長謝松益(原永康區副區長)。