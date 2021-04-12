台南市南區多了這條東西向大馬路 疏解台17線等塞車

台南市爭取營建署補助「生活圈道路交通系統建設計畫」，拓寬南區東西向的明興路619巷，將原本4~6公尺寬的道路拓寛為15公尺，以連接明興路與永成路，今天通車， 解決目前中華南路到台86缐間缺少東西向主要道路之不便。

台南市長黃偉哲今天主持通車典禮，他表示，工程總經費2億9736萬元，中央補助工程費7900萬元，其餘市府負擔，除了目前拓寬路段外，未來將繼續往西拓寛喜樹路151巷及新闢道路到達濱南路黃金海岸。

市府工務局表示，明興路619巷道路連接明興路（台17甲）及永成路，拓寬工程長度約1,450公尺，拓寬寬度15公尺，於108年8月19日開工，工程中配合各大管線單位進場施工埋設民生管線，如電力、電信桿遷移及新設箱涵等作業。通車後成為南區灣裡喜樹重要東西向聯外交通新路網，也提高明興路619巷排水效能，更可紓解濱南路（台17線）尖峰時龐大車流；且該道路臨近喜樹老街，為喜樹地區重要東西向連外道路之一，通車後將可帶動南區喜樹、灣裡等區域整體經濟及觀光發展。

另外，營建署於本道路往西也核定今年開闢「南區SC-14-15M道路工程」（濱南路至喜明街），總經費8400萬元，打通喜樹路151巷連接喜明街往濱南路（台17線），目前設計中；屆時將與明興路619巷連聯結，提供灣裡喜樹地區東西向另一條主要連外道路，連絡喜樹國小、喜樹圖書館，往西可與黃金海岸風華再現的船屋及公園所吸引，看到台南市最南端最亮眼的遊憩風貌。