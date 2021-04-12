朱立倫隨香巧遇黃敏惠 黃市長：首次隨香祈天早降甘霖

前新北市長朱立倫從彰化隨香跨過濁水溪到雲林，今天進人終點新港奉天宮，在雲林元長鄉巧遇嘉義市長黃敏惠，但兩人只寒喧合照並沒有同行隨香，黃市長說，這是她第一次跟大甲媽祖隨香，預定走10公里到新奉天宮，她和朱前主席是不期而遇，大家共同為台灣祈禱，也期求老天早降甘霖。

前新北市長朱立倫昨天從彰化開始跟著大甲媽祖隨香，一路步行抵雲林縣，今天再由雲林元長跨過嘉義和雲林交界的元長鄉崙仔大橋一路抵目的地新港奉天宮，今天炎熱，許多隨香客都汗流夾背，朱立倫步行超過五十公里，也走得滿頭大汗，也是目前走得最遠的政治人物。

嘉義市長黃敏惠應嘉義大甲青年軍邀請，首度戴上斗笠走持進香旗，從雲林縣元長鄉新吉村無極聖殿，預定隨香10公里行抵新港奉天宮，途中和朱立倫不期而遇，吸引許多隨香民眾爭相合照，黃敏惠被問到是否事先安排和朱立倫一起隨香。

黃市長說，隨香是一個很難得的經驗，過去常去新港接駕，但陪著媽祖走，還是頭一遭，感覺很好，她希望每個台灣人都出來走，體驗腳踏實地的感覺，她也借此祈求老天早降甘霖，社會和諧。

至於是否與朱前市長一起隨香，她說，他們各有安排，如能因緣際會遇上當然很好，朱前主席隨香多年經驗多，她第一次走還在學習。