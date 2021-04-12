奇美博物館雕像半夜憑空消失？原來是館方新實境遊戲
奇美博物館的三座雕像在半夜憑空消失，現場沒有破壞痕跡也找不到監控影像，只剩一封神祕信函？這是奇美博物館今天推出的新實境遊戲「偵探對決怪盜。這是館方推出的全新遊戲《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家「體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決，穿梭展場解謎 、探索希臘神話」。
奇美博物館前年推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術品變成各種線索，展場化為解謎空間，打破許多民眾對博物館的想像，兩年來遊戲熱度不減，已累積逾萬人體驗。
館方表示，為了滿足民眾期待，並持續翻轉博物館嚴肅枯燥的刻板印象，館方再推續作《穹頂計畫II 潘神之子》，由玩家扮演寶藏獵人，以雕像遭竊為事件起始，展開與神祕怪盜集團「潘神之子」運謀鬥智、挖掘真相的冒險之旅。
遊戲從希臘神話故事切入，共8個任務關卡、4個部署任務，玩家必須穿梭於各個展廳之間，尋找、細察展品，同時搭配手機、道具的使用，在每個關卡限制的時間內逐一解開怪盜留下的謎團，成功守護藏品並逮捕反派成員。
館方表示，遊戲操作十分簡單，民眾只要購買遊戲盒，使用手機登入網頁後就能在展廳開始遊戲，不需下載APP、不需預約，遊戲盒附贈奇美博物館一次門票，每盒供3至6人使用，單盒1980元，5月10開賣；今天至5月9日早鳥預購價1800元。遊戲期限至20234月30日。販售通路奇美博物館售票櫃檯、線上禮品店。
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