南化水庫蓄水跌破3成 台南增設移動淨水設備

台南水情不佳，南化水庫蓄水率今天跌破3成，台南市長黃偉哲表示，各水庫總蓄水量約還能撐100天，除了希望民眾配合節水，也將增設大型移動式淨水設備，挹注工業用水。

依據經濟部水利署南區水資源局今天上午11時的觀測資料，台南各主要水庫蓄水情況分別為曾文水庫蓄水量5904萬立方公尺、蓄水率11.59%；烏山頭水庫蓄水量3244萬立方公尺、蓄水率41.28%；南化水庫蓄水量2711萬立方公尺，蓄水率跌破30%，來到29.80%。

黃偉哲告訴中央社記者，台南的水情燈號從2月25日起進入代表減量供水的橙燈，市府極力推動各項節水措施，每天總用水量從100多萬噸降到90多萬噸，依這樣的數字計算，水庫總蓄水量還能撐大約100天，除了盼望天降甘霖，也希望民眾再配合多省一些水，讓水庫的水能多用幾天。

黃偉哲表示，台南向經濟部水利署爭取的首座大型移動式淨水設備已在樹谷園區污水處理廠設置完成，每天可產出約500噸再生水給廠商使用，節省自來水用量，其他大型移動式淨水設備也在加快腳步計畫辦理。

台南市政府水利局總工程司王雅禾表示，除了水利署支援的第2組移動式淨水設備，市府也自行採購4組，預計分別設置於柳營科技工業區和永康科技工業區，可望在4月陸續展開裝設工作。