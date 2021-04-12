2個運動館路程僅5公里 嘉義市府與縣府回應了

嘉義市政府計畫在自強街、大富路興建西區國民運動中心，爭取後改以「西區全民運動館」 獲中央前瞻計畫核定補助2億元，同一時間嘉義縣政府也獲補助1億元，將在水上鄉圖書館旁興建全民運動館；雖不同縣市，兩間的直線距離約3.4公里、路程約5公里內，讓網友直呼「也蓋太近了吧！」

市府教育處解釋，該塊基地為學校用地，方正、面積寬廣，方便規畫成體育園區，腹地大能解決停車問題，加上已有東區國民運動中心每年近62萬次使用，也剛好平衡東、西區。

縣府教育處則表示，水上鄉屬嘉縣人口第2多，隔壁太保市人口也有正成長，決定運用水上鄉圖書館旁閒置的空地做運動館。

依教育部體育署函文，補助經費後3個月內須完成委託技術服務或工程招標公告，縣、市府都預計7月完成規畫設計發包；市府教育處另指出，去年已編預算做先期規畫，原預算3億5000萬，中央補助不足額將地方自籌、提追加預算。

嘉市西區全民運動館的設施，包括50公尺水道的室內溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、綜合球場、環場跑道、體能訓練場、韻律教室等；水上鄉全民運動館的設施則有體適能、舞蹈教室、綜合球場、韻律舞蹈教室、綜合球場等。