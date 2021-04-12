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2個運動館路程僅5公里 嘉義市府與縣府回應了

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府獲補助2億元，將在西區自強街、大富路興建「西區全民運動館」。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府獲補助2億元，將在西區自強街、大富路興建「西區全民運動館」。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府計畫在自強街、大富路興建西區國民運動中心，爭取後改以「西區全民運動館」 獲中央前瞻計畫核定補助2億元，同一時間嘉義縣政府也獲補助1億元，將在水上鄉圖書館旁興建全民運動館；雖不同縣市，兩間的直線距離約3.4公里、路程約5公里內，讓網友直呼「也蓋太近了吧！」

市府教育處解釋，該塊基地為學校用地，方正、面積寬廣，方便規畫成體育園區，腹地大能解決停車問題，加上已有東區國民運動中心每年近62萬次使用，也剛好平衡東、西區。

縣府教育處則表示，水上鄉屬嘉縣人口第2多，隔壁太保市人口也有正成長，決定運用水上鄉圖書館旁閒置的空地做運動館。

依教育部體育署函文，補助經費後3個月內須完成委託技術服務或工程招標公告，縣、市府都預計7月完成規畫設計發包；市府教育處另指出，去年已編預算做先期規畫，原預算3億5000萬，中央補助不足額將地方自籌、提追加預算。

嘉市西區全民運動館的設施，包括50公尺水道的室內溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、綜合球場、環場跑道、體能訓練場、韻律教室等；水上鄉全民運動館的設施則有體適能、舞蹈教室、綜合球場、韻律舞蹈教室、綜合球場等。

但不少網友都認為，嘉市西區全民運動館蓋在劉厝里，已是跟水上鄉交界，留言「全嘉義那麼大，劉厝離水上只有一線之隔」、「也蓋太近了吧」、「國民有分縣市嗎？」

嘉義縣政府獲補助1億元，將在水上鄉圖書館旁興建水上全民運動館。記者林伯驊／攝影
嘉義縣政府獲補助1億元，將在水上鄉圖書館旁興建水上全民運動館。記者林伯驊／攝影
嘉義市「西區全民運動館」設施包括溫水游泳池、綜合球場、體適能室等。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「西區全民運動館」設施包括溫水游泳池、綜合球場、體適能室等。圖／嘉義市政府提供

嘉義 圖書館

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