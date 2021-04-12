認養貓狗先想好這5個問題 認養了雲林縣府就送嫁妝

雲林縣動植物防疫所今天在古坑鄉綠色隧道辦理流浪犬貓認養人回娘家，分享認養心情點滴，縣長張麗善感謝認養人以實際行動關愛浪犬貓，她也以自身認領養浪犬經驗，呼籲認養不棄養、用認養代替購買。

張麗善說，她認養2隻流浪狗歐古、碰古，友善又忠誠，有時忙到深夜才回家，歐古一定守在家門口等她回家，超暖心，縣府和動物保護協會攜手推廣「讓浪浪永遠有個家」，希望更多人加入認領養行列。

張縣長說，雲林沒設置收容所，縣府在零撲殺及尊重生命之下，從源頭做起，推動三合一政策，包括編列經費每年為流浪動物絕育、寵物登記及在四湖設立狂犬病預防注射中心，以有效控制繁殖數量，讓犬貓獲得保障，減少棄養，也避免追逐人車，造成安全威脅。

農業處長吳芳銘指出，這次和動保合作認養推廣，是為幫犬貓覓得好歸宿，出嫁到飼主家能過幸福，因此特也準備嫁妝，包括驅除跳蚤、壁蝨和預防心絲蟲與腸內寄生蟲藥劑及實用寵物用品，讓有愛心的飼主建立溫暖的家。