蓬佩奧曬照啖台南鳳梨乾 黃偉哲邀到產地品嘗

前美國國務卿蓬佩奧今天在推特貼出一張邊下棋邊吃台灣鳳梨乾的照片，台南市長黃偉哲一眼認出是台南廠商的產品，並在下方留言邀請蓬佩奧親自到產地品嘗鳳梨的香甜滋味。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在自己的推特（Twitter）帳號分享家居照，照片中他身穿軍綠色帽T，專注下著西洋棋，一邊享受台灣鳳梨乾。他推文寫道：「身為自由擁護者，享用些台灣鳳梨乾，將軍（checkmate）。」

黃偉哲發現後在下方留言表示，很榮幸知道蓬佩奧喜歡來自台南的鳳梨乾，台南也是台灣民主與自由的聖地，誠摰邀請蓬佩奧到台南參訪，享受鳳梨與民主自由的香甜滋味。

黃偉哲上午接受媒體聯訪時被問到此事時表示，蓬佩奧照片中那包鳳梨乾就是來自台南市官田區的果乾工廠，2月28日他才陪同副總統賴清德前往參訪過，很高興蓬佩奧會喜歡，並當成茶餘飯後下棋時的零食。

他開玩笑說，希望蓬佩奧不要愈吃愈胖，但將來有機會的話，會考慮寄更多台灣的鳳梨乾、芒果乾去給蓬佩奧。