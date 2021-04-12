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中高齡就業更easy！勞動部推銀髮族重返職場課程

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部推銀髮族重返職場課程，幫助中高齡族群更容易就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部推銀髮族重返職場課程，幫助中高齡族群更容易就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部雲嘉南分署推出「銀髮人才職場重返研習班」系列課程，除安排專人教導履歷撰寫技巧，也邀請業師分享工作內容，更開發友善職場職缺並協助媒合，協助中高齡民眾重返職場。

「只要肯走出來，總是有機會」，53歲阿惠(化名)就透過這項系列課程，成功重新踏入職場。她分享經驗說，結婚後辭掉工作，近30年來都以照顧家庭為生活重心，去年因長輩離世且需扶養身心障礙的孩子，希望能再次回歸職場。

但因多次求職都無法順利就業，後來透過就業中心協助讓她參與課程，幫助她重建求職自信心。

目前阿惠在電信門市大樓擔任清潔人員，工作認真獲主管肯定，她感謝公司願給機會，讓她能兼顧工作與家庭。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助讓中高齡、高齡人才就業再出發，分署推出一系列小團體課程要強化中高齡與高齡民眾的求職自信心，其中「銀髮人才職場重返研習班」安排進行職涯探索與履歷撰寫課程；「銀髮人才職能躍升課程」則邀請業師分享工作內容並規劃課程強化工作職能；最後導入「職場就業見習前哨班」進行企業實地參訪、體驗操作並陪同面試。

今年度雲嘉南分署舉行4梯次的銀髮職場重返研習班系列課程，新營場次4月26到29日開課，地點在台灣蘭花生物科技園區營運服務中心，歡迎對溫室蘭花栽培有興趣的中高齡民眾，可洽詢(06)698-5945轉1141-1143。

劉邦棟強調，中高齡者相較於年輕人有社會歷練，也有穩定性高與耐心等優勢，鼓勵企業主可多聘僱中高齡勞工，勞動部雲嘉南分署今年預計要幫助逾2萬名轄區的中高齡人才重返職場。

「銀髮人才職場重返研習班」系列課程，導入企業實地參訪、體驗操作。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
「銀髮人才職場重返研習班」系列課程，導入企業實地參訪、體驗操作。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

職場 求職

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