獲觀光局經典小鎮殊榮 台南北門攝影比賽開跑

台南市北門區公所自即日起至本月30日止舉辦「經典北門5GO讚」攝影比賽，歡迎民眾捕捉北門區轄內自然、人文、宗教等風貌參與競賽，透過圖片一起宣傳行銷北門之美。

北門區長張明寶表示，北門區榮獲交通部觀光局2021「經典小鎮3.0」殊榮，雖位處南市西北隅的沿海區，卻擁有豐饒沙洲、濕地、潟湖等自然美景，更保有沿海文化及宗教信仰，旅遊資源豐富，適合民眾慢遊且值得細細品味的小鎮。

這次攝影比賽，即日起至4月30日截止收件，得獎名單預定5月21日前於公所網站公布，5月22日於「經典北門5GO讚」系列活動現場頒獎，總獎金達7萬4000元禮券(比賽作品未達標準，獎項得從缺)，歡迎各方攝影好手踴躍參加，

更多詳細比賽簡章內容及相關資訊，請至北門區公所(https://beimen.tainan.gov.tw/)查詢。

張明寶說，藉著此次活動，讓民眾深入了解探索發覺不一樣北門之美，透過鏡頭捕捉不同視野的人文、宗教、生態，讓更多人知道這美麗鹽鄉，為北門留下永恆。