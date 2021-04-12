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美國前國務卿龐培歐邊下棋邊吃台南鳳梨乾 黃偉哲邀訪

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
美國前國務卿龐培歐邊下棋邊吃台南鳳梨乾，台南市長黃偉哲留言感謝濱邀請他訪問台南。記者記者周宗禎／翻攝推特
美國前國務卿龐培歐邊下棋邊吃台南鳳梨乾，台南市長黃偉哲留言感謝濱邀請他訪問台南。記者記者周宗禎／翻攝推特

美國前國務卿龐培歐一個小時前在個人推特上貼出一邊下西洋棋一邊吃鳳梨乾的照片，還自稱自由鬥士「正在享用台灣鳳梨乾」。貼文上傳後引發許多美國右派人士稱讚，因為他吃的是台南廠商生產的鳳梨乾，連台南市長黃偉哲都上去留言。

黃偉哲表示「台南是台灣的民主自由聖地，很榮幸得知龐培歐喜歡台南的鳳梨乾，邀請他造訪台南、品嘗最甜美的鳳梨與自由。」

黃偉哲表示，台南的鳳梨乾有外銷美國也很受歡迎，他不清楚龐培歐吃的鳳梨乾是駐美代表處或僑胞送他的，還是他自己買來吃的；不過，看到他大快朵頤台南農產的畫面雖然很開心，還是忍不住要提醒他鳳梨乾非常甜，適量吃就好。

龐培歐上傳的照片是插在下西洋棋的畫面，推文表示正在吃台南灣的鳳梨乾，然後準備下「將軍」贏棋。因為他吃的是台南市官田工業區廠商生產的鳳梨乾，也引發台灣網友關注；而到底是在哪裡買到或者是誰送給他鳳梨乾，目前不得而知。

副總統賴清德與黃偉哲二月底一同前往生產鳳梨乾的宏宇農產生技公司參訪，推廣台灣加工鳳梨外銷。

美國前國務卿龐培歐邊下棋邊吃台南鳳梨乾，引發關注。記者周宗禎／翻攝推特
美國前國務卿龐培歐邊下棋邊吃台南鳳梨乾，引發關注。記者周宗禎／翻攝推特

鳳梨 黃偉哲

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