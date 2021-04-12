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記錄美好回憶 移民署募集台南市第一服務站照片送好禮

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
移民署舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集台南第一服站相關照片及故事。圖／移民署台南第一服務站提供
移民署舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集台南第一服站相關照片及故事。圖／移民署台南第一服務站提供

移民署台南市第一服務站辦公室，外觀是浪漫美麗歐式城堡，如今走過了14 個年頭，即將於今年7月，從烏橋公園搬遷到台南市美術館 2 館旁的府前路一段新址，為了保存這段歷史的集體記憶，移民署舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事，投稿者除可獲參加獎，如入選更可獲得精美禮品。

位於台南市中西區烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有著歐式城堡的浪漫外觀，搭配兩座淺藍色的圓塔尖頂，到了每年春天木棉花開的時節，在火紅花海的襯托下，更是美不勝收。

台南市第一服務站志工隊隊長陳鴻利說，服務站除了受理申請案及提供移民輔導服務，也結合觀光功能，吸引民眾造訪駐足拍照、打卡，不僅剛來到台灣的外來人口驚呼連連，更是許多結婚新人、畢業生於人生重要階段記錄美麗身影的首選。

第一服務站主任林志鴻表示，募集活動自即日起至 4 月 30日結束，除了希望保存服務站在這座城堡期間的美好回憶，也會在搬遷到新廳舍後展示入選作品，讓民眾都可以共同欣賞。

林志鴻說，只要是與這座城堡相關的任何照片及故事，都可以透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，只要完成投稿且符合資格都可以獲得參加獎，入選的 5 件人氣作品更可以獲得精美禮品，歡迎大家踴躍參加，詳細內容可參閱活動網址：https://reurl.cc/AgM718，或致電第一服務站聯絡人蔣小姐（電話：06-2937641 分機 21）

移民署台南第一服務站，外觀為浪漫麗歐式城堡。圖／移民署台南第一服務站提供
移民署台南第一服務站，外觀為浪漫麗歐式城堡。圖／移民署台南第一服務站提供

移民署 美術館

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