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張麗善雙膝跪地施救香客 秘書轉述：救人第一其他不重要
雲林縣長張麗善10 日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民眾拍下她踩跟鞋、雙膝跪地救護照，引網友熱議。
張麗善對於伸手施救不願多說，隨行秘書今天轉述張麗善的想法，「救人第一，其他不重要」。
張麗善10日到台中楓康超市為「雲林良品」進行宣傳促銷，同時免費分送雲林良品跟參與大甲媽祖遶境香客結緣，並盼透過媽祖加持，保佑今年雲林良品行銷順利、推廣再創佳績。
張麗善結束宣傳工作，正準備坐車離去時，突然聽聞有香客昏倒在地，曾擔任護理師的張麗善立即下車，主動提供專業協助。
昨天在現場的凱馨公司協理蔡清德指出，張麗善在第一時間先要求民眾散開，避免阻礙空氣流通，後續請在場其他男子協助解開昏倒香客的領口扣子，並指揮大家幫忙移置到樹蔭下，邊搧風邊等待救護車到來。
有人將張麗善救人的照片放在臉書上，網友反應褒貶不一，有人說「出身醫護有憫人之心」，也有人酸說「雲林神出現了」質疑是宣傳文。
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