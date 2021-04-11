快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

一張圖看天氣！鋒面東北季風夾擊 北台灣暖2天又變濕冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張麗善雙膝跪地施救香客 秘書轉述：救人第一其他不重要

中央社 / 雲林縣11日電
雲林縣長張麗善10日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民眾拍下她踩跟鞋、雙膝跪地救護照，引網友熱議。 圖擷自臉書社團「張麗善 雲林ㄟ日頭花」
雲林縣長張麗善10日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民眾拍下她踩跟鞋、雙膝跪地救護照，引網友熱議。 圖擷自臉書社團「張麗善 雲林ㄟ日頭花」

雲林縣長張麗善10 日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民眾拍下她踩跟鞋、雙膝跪地救護照，引網友熱議。

張麗善對於伸手施救不願多說，隨行秘書今天轉述張麗善的想法，「救人第一，其他不重要」。

張麗善10日到台中楓康超市為「雲林良品」進行宣傳促銷，同時免費分送雲林良品跟參與大甲媽祖遶境香客結緣，並盼透過媽祖加持，保佑今年雲林良品行銷順利、推廣再創佳績。

張麗善結束宣傳工作，正準備坐車離去時，突然聽聞有香客昏倒在地，曾擔任護理師的張麗善立即下車，主動提供專業協助。

昨天在現場的凱馨公司協理蔡清德指出，張麗善在第一時間先要求民眾散開，避免阻礙空氣流通，後續請在場其他男子協助解開昏倒香客的領口扣子，並指揮大家幫忙移置到樹蔭下，邊搧風邊等待救護車到來。

有人將張麗善救人的照片放在臉書上，網友反應褒貶不一，有人說「出身醫護有憫人之心」，也有人酸說「雲林神出現了」質疑是宣傳文。

張麗善 大甲媽祖

延伸閱讀

張麗善送雲林波麗士SOS手表 警方讚：功能不輸大品牌

相關新聞

張麗善雙膝跪地施救香客 秘書轉述：救人第一其他不重要

雲林縣長張麗善10 日到台中市分送雲林良品與大甲鎮瀾宮媽祖信眾結緣，有名男香客突暈倒，曾擔任護理師的張麗善立刻施救，被民...

不一樣的空中競技！嘉義義竹賽鴿笭今天開籠

嘉義縣義竹鄉「鴿笭文化季」今天上午在官順村芉子寮武聖殿前舉辦開籠儀式，義竹賽鴿笭文化據傳從明鄭時期流傳至今，農閒時期農民...

他接任嘉義小英之友會理事長 將延續關懷社會信念

嘉義縣小英之友會今天上午在民雄舉辦第三屆理監事改選，新任理事長由律師公會理事長陳澤嘉擔任，會中也全數通過聘用前任理事長廖...

好狗命！山上水道博物館與動保處為毛小孩健檢

4月12日是國際寵物日，營造寵物友善旅遊，台南山上花園水道博物館與台南市動保處合作，今在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費...

違規吸電子煙最高罰1萬 嘉市自治條例本月實施無宣導期

嘉義市議會去年三讀通過「電子煙危害防制自治條例」，包括未滿18歲不得吸食或持有電子煙，且電子煙也不得在學校周邊、室內工作...

文昌燈收入做大學生獎學金 暖心董事長盼學生少打點工

嘉義市九華山地藏庵用文昌燈收入成立「文昌獎學金」，回饋給點燈、並上大學後品學兼優的學生，共100名每人各可獲1萬元；廟方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。