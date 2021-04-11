不一樣的空中競技！嘉義義竹賽鴿笭今天開籠

嘉義縣義竹鄉「鴿笭文化季」今天上午在官順村芉子寮武聖殿前舉辦開籠儀式，義竹賽鴿笭文化據傳從明鄭時期流傳至今，農閒時期農民在鴿子身上綁上尺寸不一的木笭，計算積分，鴿笭嗡嗡作響，也象徵著一整年的豐收與平安。

每年農曆2、3月農閒期間，是嘉義縣義竹鄉民「賽鴿笭」的時節，鄉民將不同尺寸的木笭綁在「鴿選手」身上，再讓鴿選手從對方村莊固定放飛陣地飛回自己村莊。

木笭大小從7吋4到9吋，分別代表不同積分，通常由兩村交互對戰，飛行途中如有停飛落腳，村民可用各種方式攔阻對方的鴿子抵達終點，隔日或擇日攻守互易，視雙方飛回鴿笭數量結算積分。

今年賽鴿笭各村對決時間4月17日至5月21日，每場對決為期約20天，視天候而定，6月舉行頒獎。

賽笭活動的起源，一般認為是明鄭時期屯田的士兵農閒時，在軍用信鴿裝上竹哨，讓哨聲隨著鴿子飛翔而響徹雲霄，台灣目前只有嘉義縣義竹和台南新營、鹽水、學甲等地區，仍保有賽鴿笭活動。

義竹鴿笭文化發展協會理事長陳重安表示，鴿子訓練期間除了需注意營養餵食，還要幫鴿子清潔全身羽毛，並隨時注意鴿的健康狀況，訓練時從小笭開始負重，慢慢加大尺寸，以訓練鴿選手的耐重飛行能力。

身為義竹農家子弟，嘉義縣長翁章梁今天上午出席開籠儀式時表示，很多人聽都沒聽過「鴿笭」，，「鴿笭」就是「鴿子揹笭」的飛行比賽，最大的笭有9.4吋，村民都以自己所飼養的鴿子能揹9.4吋笭為榮。

翁章梁解釋因為笭很重，所以飛不遠，大多只是隔村之間的比賽，這是一種娛樂文化，沒有睹博行為，鴿笭文化其實就是義竹人的農閒娛樂文化，是非常有看頭的文化。

陳重安說，這是一個傳承久遠的農村文化活動，一個活動能傳之久遠，有其歷史意義與價值，賽鴿笭讓恬靜的農村增添熱鬧氣息，也讓各村和村民之間感情緊密結合。