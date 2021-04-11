做工行善團跨縣市送暖 雲林修繕戶歡喜入厝

台南市政府勞工局整合專業志工組成「做工行善團」為弱勢修繕房屋，今分二路前進雲林縣斗南鎮和南投縣埔里鎮等地協力為弱勢家庭進行房屋修繕，打造讓弱勢勞工家庭能安居樂業的希望家園。

市府勞工局說，上月初雲林縣政府勞青處接獲雲林縣斗南鎮林姓案主與母親所居住房屋屋頂已殘破面臨坍塌，即刻啟動修繕機制，並共同合作進行後續修繕事宜。

上月2日起，該做工行善團泥水、金屬、電氣、木工、鋁製品接力，今在油漆志工粉刷美化牆壁後喜迎完工，木工志工夥伴也於上月21日載送床架組、床頭櫃、衣櫃等二手家具前來致贈案家；為提高住宅用火安全，上月底電氣志工為案家安裝火災警報器，打造更安全居家環境，大台南總工會縫紉職訓班學員也製作窗簾贈送給案家。

而南投縣埔里鎮林阿嬤靠撿拾資源回收維生，與女兒和兩名孫女同住，家中經濟狀況不佳，所居房屋簡陋老舊，做工行善團上月啟動修繕後，已陸續為林阿嬤更新屋頂鐵厝、重建電線管路及照明、搭建新浴廁和室內隔間裝潢等，木工志工更巧手整理一批書桌椅和上下舖兒童床給阿嬤的2名孫女使用。