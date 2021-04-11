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他接任嘉義小英之友會理事長 將延續關懷社會信念

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣小英之友會今天上午10在民雄舉辦第三屆理監事改選。圖／民進黨嘉義縣黨部提供
嘉義縣小英之友會今天上午10在民雄舉辦第三屆理監事改選。圖／民進黨嘉義縣黨部提供

嘉義縣小英之友會今天上午在民雄舉辦第三屆理監事改選，新任理事長由律師公會理事長陳澤嘉擔任，會中也全數通過聘用前任理事長廖素惠為榮譽總會長，陳表示將延續小英之友會關懷社會的理念，帶領小英之友會繼續走下去。

前嘉義縣小英之友會理事長廖素慧擔任第一、二屆理事長，按規定本屆不得參選，今天上午嘉義縣小英之友會第三屆理監事改選，理事15人監事5人包括藝術家謝東哲、建築師詹益源等，共20人共同推派現任嘉義律師公會理事長陳澤嘉，新任理事長。

陳澤嘉表示，小英之友會集結各行各業菁英，多年來關懷弱勢，到偏鄉作公益，是社會穩定的力量，未來將延續這份信念，帶領小英之友會走下去。

2018年總統大選，民進黨在嘉義縣共獲19萬7342票，得票率64.22%，廖素惠說，小英之友會由一群支持蔡英文總統的民間力量所組成的，多年來她也帶著總統的理念持續推廣愛心，相信新任陳澤嘉理事長勢必會帶領大家努力參與下去。

民進黨嘉義縣黨部表示，小英之友會每年總統就職大典520前後都會辦理捐血活動，提倡社會公益，今年預計辦在下月15日，蔡英文總統5月下旬也將南下嘉義頒發新任理事長聘書。

嘉義縣小英之友會今天上午10在民雄鄉表演藝術中心舉辦第三屆理監事改選。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣小英之友會今天上午10在民雄鄉表演藝術中心舉辦第三屆理監事改選。記者莊祖銘／攝影

嘉義 民進黨 廖素惠 蔡英文

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