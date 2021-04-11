因應重大災害 台南市舉辦大量傷病患演練

因應搶救大量災害傷患，台南市消防局今天結合衛生局和各責任醫院，舉行常態性大量傷病患演練，往後並將在在每月11日的9點至11點，針對消防局的救護車出勤創傷案件，演練檢傷及醫院的後續管制，藉此檢視救災的精進作為。

據了解，大量傷病患的檢傷、現場的急救及後醫院的管制，對消防局、衛生 各急救責任醫院的危機處理，都是一種考驗，市府一定要強化這方面的訓練，減沙可能發生的災害。

消防局過去演練項目，是以醫院內部及消防局內各自獨立訓練，訓練內容都是可計畫，可控制的，雖可提升各單位內部的熟悉度，但是跨單位間的配合較缺乏，往往災害發生時，問題即發生在這。

市長黃偉哲表示，台灣這幾年發生了多起大型災害，由新北市的八仙塵爆、台南市唯冠大樓倒塌、到近日的台鐵太魯閣號出軌，都顯示出災害發生時，大量傷病患的急救的重要性。