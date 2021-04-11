因應重大災害 台南市舉辦大量傷病患演練
因應搶救大量災害傷患，台南市消防局今天結合衛生局和各責任醫院，舉行常態性大量傷病患演練，往後並將在在每月11日的9點至11點，針對消防局的救護車出勤創傷案件，演練檢傷及醫院的後續管制，藉此檢視救災的精進作為。
據了解，大量傷病患的檢傷、現場的急救及後醫院的管制，對消防局、衛生 各急救責任醫院的危機處理，都是一種考驗，市府一定要強化這方面的訓練，減沙可能發生的災害。
消防局過去演練項目，是以醫院內部及消防局內各自獨立訓練，訓練內容都是可計畫，可控制的，雖可提升各單位內部的熟悉度，但是跨單位間的配合較缺乏，往往災害發生時，問題即發生在這。
市長黃偉哲表示，台灣這幾年發生了多起大型災害，由新北市的八仙塵爆、台南市唯冠大樓倒塌、到近日的台鐵太魯閣號出軌，都顯示出災害發生時，大量傷病患的急救的重要性。
消防局長李明峯說，這次大量傷病患演練，結合衛生局和各責任醫院，填補單位間的橫向聯繫訓練，增加人員配合間的熟悉度，提升台南市的整體救災能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言