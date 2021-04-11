好狗命！山上水道博物館與動保處為毛小孩健檢

4月12日是國際寵物日，營造寵物友善旅遊，台南山上花園水道博物館與台南市動保處合作，今在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，不少民眾趁著假日帶著毛小孩前來遊憩，同時健檢，一舉兩得。

台南市府文化局指出，山上花園水道博物館是全台國定古蹟唯一擁有寵物園區，古蹟區不同於一般公園景點，有比較高維護要求，從早年寵物禁止入內，目前逐步開放，只要寵物不落地即可入園，和主人一起暢遊。

搭配國際寵物日，市府規劃毛小孩遊台南友善地圖，列出民眾可以帶著毛小孩一同出遊的景點及餐廳或住宿地點，同時與台灣好行山博行線合作，方便民眾按圖索驥，提供門票優惠及免費兌換零食等活動，連日來也吸引了不少毛小孩及飼主前來。

水道博物館這次與台南市動保處合作，邀請台南知名獸醫院中美醫院院長朱碧娥來協助健檢，館方說，落實市長黃偉哲寵物友善政策，水道博物館開館後，除爭取在地廠商冰點冷氣提供寵物推車給民眾免費使用外，還規劃寵物園區，讓寵物可以在寵物園區內盡情奔馳，由空中鳥瞰，造型是柴犬頭的寵物園區，也多次成為媒體話題。