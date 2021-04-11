南市區政報告 黃偉哲：下營區投入基層建設近9億元

台南市長黃偉哲今上午出席下營區政建設成果，黃偉哲說，就任2年多來，市府與中央迄今投入經費近9億元，針對許多鄉親關切的農路改善問題，會持續會增加預算投入，讓農民更方便運送農產品。

簡報安排在下營區賀建國小教室舉行，下營區長李宗翰向黃偉哲、副市長趙卿惠、民政局長姜淋煌、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍及與會里長們報告地方建設內容。

李宗翰表示，市府積極改善易淹水區域，包括歷時1年完工的黑橋改建工程及預計年底完工大溪橋改建工程；為防止麻豆排水倒淹進下營市區及下橋頭等相關聚落與周邊農牧場，在北頂中排已設置完成水閘門工程與抽水機組，提升防洪能力。

市區道路建設方面，透過開闢南外環道路，串聯174線及台19甲線等全區交通路網；農水路更新，目前已改善20條農水路、累積長度約10公里，提供農民良善耕作的生產環境。

黃偉哲表示，下營區水患，歷經前兩任市長的建設已有改善，但治水工作還要繼續努力，市府會盡量編列經費處理淹水問題。至於農路修繕經費需要靠地方自籌，市府會努力建設，讓下營五寶順利運送出去，未來也會針對路燈、監視器部分加強，期盼打造安全社區。