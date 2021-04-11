違規吸電子煙最高罰1萬 嘉市自治條例本月實施無宣導期

嘉義市議會去年三讀通過「電子煙危害防制自治條例」，包括未滿18歲不得吸食或持有電子煙，且電子煙也不得在學校周邊、室內工作場所等吸食，將於本月14日實行，嘉市衛生局表示沒有宣導期，稽查到相關違規將直接開罰。

衛生局指出，禁止吸食電子煙的場所，與一般紙菸相同，包括學校、校園周邊人行道、公園、3人以上的室內工作場所，違者都可開罰2000元到1萬元不等罰鍰，先前已行文到各學校、醫療院所、政府機關請協助公告，將來也固定跟禁菸場所業者輔導、稽查。

嘉市去年通過電子煙危害防制自治條例，成為全國第3個3讀通過的縣市，衛生局指出，制定重點包含未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相關器物，違反者須接受宣導教育，否則可處2000元至1萬元罰鍰，任何人也不得販賣、交付或供應電子煙給未滿18歲者，違者最高可罰10萬元，並得令停業1個月至3個月。

此外，設置禁菸標示的場所全面禁止吸食或攜帶點燃電子煙行為，違者最高可罰1萬元，未經取得藥品許可證或醫療器材許可證的電子煙或相關器物，不得製造、輸入、販賣、廣告、展示，違者最高可罰10萬元並命令歇業。

衛生局強調，許多民眾能幫助戒菸也不會上癮，但世界衛生組織指出，電子煙多含尼古丁、丙二醇、重金屬或其他有毒化學物質，不但易導致上癮，更可能有致命危險，而1小瓶電子菸油，尼古丁含量約200支菸，市售來源不明電子煙也容易添加大麻、安非他命等毒品，不可不慎。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康