蜈蚣陣也得等紅綠燈！ 台江迎神繞境護人神

台南市台江迎神祭是地方9年一科的廟會大事，安南區北汕尾媽祖宮廟今天遶境最後一天，吸引上萬人善男信徒參與，場面盛大，林姓信徒說：「感謝員警站在太陽下協助交管，你們 辛苦了！」。

台江迎神祭遶境範圍主要以安南區為主，前往山上、大內、善化、安定等溪北地區宮廟參香，估計逾萬人參與遶境，信徒感受媽祖澤惠萬民的恩澤。

市警察局第三分局為維持遶境秩序，降低對交通的衝擊，與主辦廟方多次會商研議配合事項，以預防犯罪安全考慮下，調動保安警察大隊、交通警察大隊、刑事警察大隊支援，總計出勤員警數460人次警力及330人次民力，24小時日以繼夜投入安維交管勤務及採取必要交通管制措施以確保人神平安。