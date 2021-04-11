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文昌燈收入做大學生獎學金 暖心董事長盼學生少打點工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市九華山地藏庵黃俊森盼頒發文昌獎學金，讓大學生少打點工，多讀點書。記者林伯驊／攝影
嘉義市九華山地藏庵黃俊森盼頒發文昌獎學金，讓大學生少打點工，多讀點書。記者林伯驊／攝影

嘉義市九華山地藏庵用文昌燈收入成立「文昌獎學金」，回饋給點燈、並上大學後品學兼優的學生，共100名每人各可獲1萬元；廟方董事長黃俊森指出，不少學生離鄉念書還打工賺錢，但假設第1學期沒讀好，未來3年恐怕沒那好成果，希望用獎學金鼓勵少打一點工、把時間留下來讀書。

九華山地藏庵2013年起就開辦嘉義縣市高中職清寒獎學金，頒給各校30名額，之後陸續開辦國小、國中清寒學生的助學補助，至今8年，估計每年發出1300萬元，累計贊助2萬8870人次、共5607萬元，此次將教育獎勵向上到大學。

今天首屆文昌獎學金暨嘉義縣市高中職清寒獎助學金頒獎典禮，黃俊森指出，獎學金靈感來自「取之於文昌、用之於文昌」，學生考取理想大學後，第1學年大概最不好讀，因讀書習慣、內容都不同，也可能離開家鄉有經濟壓力，要去打工，但一開始若沒讀好，未來3年要寫報告、考試等恐怕成果不佳，於是將文昌燈收入，來鼓勵學生少打一點工，多讀一點書，把時間留下來用讀書方面。

九華山地藏庵將文昌燈98萬收入，補足成100萬，預計發給100名學生，經通知點燈的大學生平均75分以上能申請，收到153件，黃俊森笑稱，75分標準是因自己大學4年下來，幾乎沒有1科超過70分，才覺75分就很厲害，沒想到80、90分以上很多，要淘汰3分之1人數，明年將提高為80分。

除了獎補助學子，廟方也長期發放嘉義縣市的冬令救濟金，累計發出給嘉市的弱勢民眾7000多萬、嘉縣9000多萬元。

嘉義市九華山地藏庵的文昌燈今年收入約98萬，廟方補至100萬頒發「文昌獎學金」。記者林伯驊／攝影
嘉義市九華山地藏庵的文昌燈今年收入約98萬，廟方補至100萬頒發「文昌獎學金」。記者林伯驊／攝影
嘉義市副市長陳淑慧（右三）頒「文昌獎學金」給學生。記者林伯驊／攝影
嘉義市副市長陳淑慧（右三）頒「文昌獎學金」給學生。記者林伯驊／攝影
嘉義市九華山地藏庵用文昌燈收入成立「文昌獎學金」，共100名大學生受惠。記者林伯驊／攝影
嘉義市九華山地藏庵用文昌燈收入成立「文昌獎學金」，共100名大學生受惠。記者林伯驊／攝影

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