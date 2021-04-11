華德福教育在雲林10年 「拾穗」感恩慶典很華德福

華德福教育10年前在雲林縣古坑鄉的山林裡落地生根，如今開枝散葉，從小學發展到實驗高中的12年一貫教育，今天潮厝國小及國中分班、山峰華德福實驗小學和高中部齊聚中華科大，舉行感人的華德福10歲生日慶典。

這場命名為「拾穗」的春季校慶生日趴，來自華德福國高中及小學數百名學生和家長，以優雅的歌聲和音樂，表達對學校的愛，清脆合唱，在林間迴盪，格外動聽，10年前一群充滿熱血的家長，來自全國四面八方，本著一股對教育的熱情，在當年縣長蘇治芬的力挺下，克難創校，走過10年歲月，所有華德福伙伴，併肩齊坐校園草原，每個人的心都暖烘烘。

回顧華德福在雲林的第一年，對一個農業縣而言，是多麼遙遠與陌生，草創之年，許多人都不抱樂觀，唯一共同的理想和期待，就只希望能為孩子闢建一個向大自然快樂學習的成長園地，大家從陌生到熱愛，全在今天的歌聲中顯露而出，孩子的一束小花，獻給三校校長與創校家長，表達出華德福無盡的愛。

華德福教育是透過人與大自然關係，從中尋找每個孩子不凡的特質與天賦，真實地探索內在的感受與思考，過往被認為只有富裕家庭才能享有的資源，卻在古坑鄉創造了奇蹟，這項公立學校收費，由在地化發展出的教學，充滿韻味和風采。

環呆園遊會上展示學生用知識與內涵創作的作品，加上純真不失專業的藝術演出，交織在華德福教育的意含中，令來自國內外的來賓都有著同樣的感動。

潮厝國小校長廖宏彬表示，回首10年前，一群熱愛自由教育的家長、縣長、鄉長和教育人士從零開始的努力，感動了山峰社區居民，一起加入創建實驗教育行列，催生了所有人認為不可能成功的華德福小學，含辛耕耘10個寒暑，終能開花結果，然而這只是另一個開始，如同不考試的華德福教育會激發人回到初衷，保持一顆成人之美與向善之心。