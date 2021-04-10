台南警長方仰寧走訪派出所 提醒受理報案要有同理心

台南市警察局長方仰寧今天下午4時走訪第二分局海安派出所慰勤，傾聽基層同仁心聲外，以日前轄內重大社會治安案件為例，希望同仁有效掌握在地治安，持續清查組合分子，跨域整合打擊幫派犯罪。「警察是人民的保母」他也提醒受理報案要有同理心，對於被害人應持續關懷慰問。

除二分局長許坤田、副分局長顏水波、洪國雄外，督察組長謝志鴻、偵查隊長王宥薦等主管，以及各派出所所長也都到齊了。

局長方仰寧表示，當今治安重點工作，在於落實社區警政、清查不良組合份子，持續清查不間斷及加強偵查作為，跨域整合打擊幫派犯罪，才能為市民營造安居樂業的宜居城市。

尤其，他提到警察是人民的保母，基層員警受理報案應秉持同理心，對於被害人要持續關懷慰問，視民如親，做好社區治安工作，讓市民有感。