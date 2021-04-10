影／焦桐談美食：龍船生魚片像花車女郎沒穿衣還噴乾冰

嘉義市「與作家有約-中央噴水池文學講座」今日於博物館登場，今年以美食文學為題，首場邀請「舌尖上的詩人」焦桐，從他在嘉義市與作家渡也，喝60瓶啤酒經驗，談到嘉義雞肉飯，也爬梳台灣美食記憶，廟宇小吃、酒家菜到眷村菜，讓與會者享受一場充滿味道的美食講座。

焦桐今天受邀帶來「味道福爾摩莎」講題，嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、作家渡也賢伉儷等人皆受邀出席，他以實地走訪、品嘗美食圖片，帶眾人重溫嘉義小吃，談台灣味道，並從歷史文化、廟埕市集，分享嘉義雞肉飯、台灣牛肉麵、酒家菜特色、眷村菜與美食鄉愁。

焦桐指出，20幾年來沒有一天不閱讀飲食文化典籍，慢慢累積一些文字，所謂台灣特色食物，一部分來自本地，更大部分是外地傳入，台灣人加入在地元素後，讓食物更多元美味，像台灣日本料理常見龍船生魚片，就像台灣電子花車版生魚片，生魚片像電子花車女郎沒穿衣服，還有乾冰營造氣氛，幽默語言引來滿堂歡笑。

「文學是個藥引子，要引發民眾美的感觸！」黃敏惠說，焦桐老師的魅力、渡也老師的文學，帶給地方數不盡感動，今年的講座從生活飲食，談嘉義、談灣美食特色，每場講座都是文學家的經驗、美的發現，讓我們看見嘉義市是一個充滿美食、豐富味道的人文城市。

文化局指出，焦桐年輕時以詩成名，近20多年書寫臺灣飲食文學，有「舌尖上的詩人」美名；「與作家有約-中央噴水池文學講座」接下來還有五場系列講座，美食文學作家舒國治，將在本月24日帶來「台灣吃，何等美妙」，之後還有李昂、鍾文音、吳德亮、邱一新。