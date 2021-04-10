砲校搬走大片的台南永康精華土地 黃偉哲：會好好利用

台南市長黃偉哲下午到永康區「勘查建設進度」。他表示，永康是台南市的「重中之重」，面積不是最大，但公園、重要建設多，興建鹽行國中要20億元、總圖書館18億， 砲校遷校後周邊土地「市府會好好利用」，讓永康朝「新興都會型重鎮」目標大步邁進，請市民放心。

永康區公所下午在復國社區簡報區政成果，區長張睿民指出，永康是台南人口最多的行政區、剛突破23.5萬人。市府近2年投入逾53億元經費建設永康區：交通方面除北外環道路計畫，另新闢停車場、斥資近2300萬元優化永康火車站轉乘環境，並改善大灣東路、東橋七路及增設國道一號側車道，加強交通網紓解車流。

排水方面運用公園用地興建西灣里滯洪池，改善西灣、崑山一帶淹水；另新建永康多功能活動中心、整建永康社教館及設共融式遊戲場祥合公園，提升休憩空間；為提升鹽行地區學童就學便利安全，鹽行國中也將招生。