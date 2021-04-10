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嘉義中埔11國中小 嘉檳文化館辦「藝起童樂」聯展

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影

嘉義中埔鄉公所今天上午9時30分於嘉檳文化館前廣場舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展以，鄉內11所國小學童以「產業」為題，利用馬賽克拼貼、裝置藝術等等不同形式的藝術展現。

中埔鄉「藝起童樂」藝文聯展活動第五年舉辦，今年由中埔鄉內11所中小學,，展覽主題為以中埔鄉地方產業素材來創作作品，學生們用天馬行空的想像以素描、水彩、馬賽克等為原料，創作出許多豐富多元的作品。

同仁國小利用美化資源回收物做成盆器，將羅漢松以鋁絲創作出不同樣態，呈現當地苗木產業特色；另，中埔國小將展出畫作以立體輸出拼裝成嶄新的裝置藝術，參觀者可按圖索驥，找出相對應展覽圖畫，進一步了解中埔產業。

中埔鄉長李碧菁說，提升鄉內教育文化是上任以來的施政重點，公所向文化部爭取經費，與地方學校及社區做文化、產業、生態的連結，目的是從小培養地景創生概念，更了解中埔的人地產，替中埔培育未來人才。

今年藝文聯展以地方產業為主題，與在地學校合作，學生以藝術作品領略地方產業文化脈絡，透過在嘉檳文化館的常態設展，讓鄉內學生有更多參與藝術及展出作品的機會，也提升展館使用率及民眾藝術氣息。

展期即日起至4月28日，展出時間上午9時30分至12時、下午1時至4時30分，每周一休館，詳請洽陳怡渟 (05)2533321*102

嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉內11所國小聯合舉辦「藝起童樂」學生藝文聯展。記者莊祖銘／攝影

中埔 裝置藝術 嘉義

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