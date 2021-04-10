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4月桐、採梅、打芒果！南大附小與華醫USR團隊豐收滿滿

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供

四月正值台南梅嶺油桐花綻放之際，南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天前往梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「時光釀甘味—踏雪尋梅‧找情人趣」體驗活動，並將青梅與青芒果醃漬成美味珍饈。

南大附小指導老師陳怡均表示，本次活動配合華醫USR深耕台南淺山地區，結合地方產業特色，攜手到楠西、玉井區「與果香共舞」。透過老農解說並傳授傳統的打果棒法「竿採青梅」與「手採青芒果」技術，讓學生親自體驗農業技藝，達到農村文化之永續傳承。

學生今天前往梅嶺百年梅園，梅子結實纍纍，學生手持長竹竿體驗採梅的樂趣，蔡予曦說，用長竿輕輕敲打梅子樹，一陣陣的「梅子雨」落下，充滿驚喜，師生並至大湖桶聚落附近欣賞有梅嶺「四月雪」之稱的油桐花，進行一場踏雪尋梅的饗宴。

接著前往玉井芒果園，採摘有「情人果」之稱的青芒果，矮化後的土芒果伸手就可以採摘。採果後回到學校進行糖漬青梅與醃芒果青DIY體驗活動，學生楊予晴說，學會醃芒果青要加上汽水的妙招，這樣放入冷凍庫後，吃起來才會有冰沙的口感。

中華醫大副校長孫逸民表示，透過介紹「曝、燻、醃、漬、醬」等保存食物的手法，將老祖母的生活智慧延續下去，清明前後適逢梅嶺油桐花季，學生們賞花、採梅子、打芒果，歡樂豐收滿載而歸。

南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供
南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「踏雪尋梅找情人趣」體驗活動，並動手DIY醃漬青梅與青芒果。圖／南大附小提供

芒果 桐花 賞花

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