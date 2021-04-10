媽媽客家人 黃偉哲：發揚客家文化台南建城400年更精彩

台南市客家事務委員會今天在楠西區梅嶺辦理首屆台南客家桐花祭「桐花之南、梅嶺初放」活動，規畫別出心裁的花樹下音樂會，市長黃偉哲表示，今年是台南市政府客委會元年，客家的文化從這邊開始，也透露媽媽是東勢客家人，台南客家文化起步雖較慢，但會努力將客家文化發揚光大。

黃偉哲也溜兩句客語「恁仔細」及「細妹恁靚」，表示要把客家的文化發揚更大，台南市有幾個客家聚落的地方像是楠西的江家及白河的詔安厝等，比里稍微大一點或兩三個里規模的一個聚落，但是客家和客鄉比較少，未來還需要再更加努力的，包括語言的保存，語言的復興、還有客語認證、及許多文化的活動等。

黃偉哲感謝過去原來台南市客家會館、還有原來台南縣客家會館，還有客家協會、文化發展協會等的努力，能夠在環境不是特別好的情況下，能夠慢慢地延續下來，尤其感謝行政院客家事務委員會的幫忙，能夠讓地方把客家的文化得以持續，市政府已請台南市客委會逐步規畫，包括在學校教育端，能夠對於客家的語言及風俗習慣，及與地方合作像是梅嶺油桐花祭等相關的活動都能夠做。

黃偉哲表示，台南市雖然是後進，相對於其他縣市有客鄉的地方，啟動是比較慢，但一定會努力，因為畢竟台南市再過3年就要慶祝建城四百年，許許多多的文化活動，如果有客家如果有原民，活動會更精彩會更多元，也是會繼續努力的目標。