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影／台南廚餘高速發酵廠啟用 月處理千噸全國最多

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署長張子敬與台南市長黃偉哲拿起發酵後的培養土，聞了後表示沒有異味。記者鄭惠仁／攝影
環保署長張子敬與台南市長黃偉哲拿起發酵後的培養土，聞了後表示沒有異味。記者鄭惠仁／攝影

環保署推動廚餘回收再利用，台南市已分別在安南區、新化區設置兩座廚餘高速發酵廠，環保署長張子敬、市長黃偉哲今天為安南區城西廚餘高速發酵場啟用。環保署表示，月處理量約1000公噸，為全台最多，因所生產的培養土獲認證可販售，也將達到最佳的效率與品質。

張子敬表示，環保署多年來一直推動惜食少廚餘，而廚餘常作為養豬場餵豬用，但因發生非洲豬瘟，為防豬隻吃到有非洲豬瘟病毒的廚餘，因此要求養豬場必須將廚餘以90度以上蒸熱處理1小時才可餵食，由於部分養豬場沒有這樣設備或是有困難，因此廚餘增加，為了有效利用廚餘，因此鼓勵設置廚餘高速發酵場，產出有機肥料，讓資源循環再利用。

台南市兩座高速廚餘發酵廠總經費9200萬元，分別設於安南區城西焚化廠區、新化廚餘堆肥廠區，兩廠各有兩套發酵設備，初期以處理果皮、蔬菜等生廚餘為主，兩廠平均每月共可處理990噸廚餘，終端產品為有機肥。

環保局長謝世傑說，傳統廚餘堆肥需60天，高速發酵廠10天即可完成，環保署也補助台南市53輛各式環保車輛與機具，為環保工作增添助力。其中包含2輛廚餘廢液清運車及6輛廚餘集中清運車，每日最高可載運51噸的廚餘量，總經費1億8000萬元。

黃偉哲表示，20年前城西焚化廠營運時，垃圾不夠燒，如今是垃圾太多燒不完，因此任何事都要未雨綢繆。他說，現在愈來愈多豬場不使用廚餘，透過廚餘高速發酵廠，除了解決問題，也創造品質與效益。

今天的啟用典禮，市議員許至椿.、郭清華、李中岑、洪玉鳳、穎艾達利、蔡旺詮都出席，見證台南市環保新頁的歷史一刻。啟動儀式後張子敬、黃偉哲市長等人進入高速廚餘發酵廠參觀，對於廚餘桶藉由設備自動翻轉，將廚餘倒入貯存槽內的進料、人工搭配機械篩選雜物、破碎、切碎、脫水，最後進入發酵槽發酵等一貫化過程，大為稱許。

環保署長張子敬今天贈廚餘集中清運車及廚餘廢液清運車給台南市，由市長黃偉哲接受。記者鄭惠仁／攝影
環保署長張子敬今天贈廚餘集中清運車及廚餘廢液清運車給台南市，由市長黃偉哲接受。記者鄭惠仁／攝影
環保署長張子敬、台南市長黃偉哲今天為城西廚餘高速發酵廠啟用。記者鄭惠仁／攝影
環保署長張子敬、台南市長黃偉哲今天為城西廚餘高速發酵廠啟用。記者鄭惠仁／攝影

廚餘 環保署 非洲豬瘟

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